Acuerdan Mario Delgado y comunidades escolares reubicación de dos escuelas en Paraíso, Tabasco, en beneficio de más de 400 estudiantes

● Durante la asamblea realizada con madres, padres de familia, maestras y maestros de ambos planteles educativos, por unanimidad, se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales hasta la conclusión de las nuevas escuelas, informó

● Resaltó que se creará una comisión de seguimiento a las obras la cual estará integrada por madres, padres y familias

En atención a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se reunió con las comunidades escolares del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la Primaria “Abias Domínguez Alejandro”, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, con las cuales acordó la reubicación de ambos planteles, en beneficio de más de 400 alumnas y alumnos.

Detalló que la propuesta arquitectónica presentada a la comunidad escolar por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue aprobada, y que el anteproyecto, que incluirá a ambos planteles escolares, deberá entregarse a más tardar el 5 de junio para el beneplácito de madres, padres y familias. Agregó que su construcción durará seis meses, a partir de que la comunidad escolar apruebe dicho anteproyecto.

Por lo anterior, y durante la asamblea realizada con madres, padres de familia, maestras y maestros de ambos planteles educativos, el titular de la SEP informó que, por unanimidad, se acordó que las clases continuarán en las instalaciones actuales hasta la conclusión de las nuevas escuelas.

Mario Delgado, junto con la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez; autoridades federales y municipales, así como representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex), acordaron también que ambos planteles sean de nueva creación, se edifiquen en el predio donado por el municipio —el cual deberá contar con servicios básicos— y dispongan, al menos, del mismo número de aulas con las que actualmente operan.

Informó que se acordó que tanto el Jardín de Niños como la Primaria conservarán la misma plantilla docente y directiva. Asimismo, se integrará una comisión de seguimiento de las obras, conformada por madres y padres de familia, así como por representantes de la SEP, autoridades educativas estatales y municipales, y de Pemex.

Finalmente, destacó que estos acuerdos se toman en congruencia con la política educativa de la Presidenta de México para garantizar el derecho a la salud y a la educación de niñas y niños. Asimismo, agradeció al gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez, y a Petróleos Mexicanos por su compromiso y responsabilidad social.

En la asamblea también estuvieron presentes el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco; el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), Francisco Javier Cabiedes Uranga; el titular de la Unidad de Proyectos de Infraestructura Urbana y Espacio Público de la SICT, Román Meyer Falcón; la directora corporativa de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva, entre otros servidores públicos de la paraestatal.