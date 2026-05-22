Detienen a líder transportista de Cuautla, participaba en red de extorsionadores

La noche de este jueves fue detenido en la Ciudad de México, Mauro Rivera de la Cruz, quien es identificado como representante del grupo transportista 2 de Mayo con presencia en el municipio de Cuautla.

Foto: Especial

Trascendió que la captura estaría relacionada con las acciones operativas que autoridades federales, mantienen en la región oriente de Morelos como parte del denominado operativo “Enjambre”, implementado desde el pasado miércoles.

Detenido en AICM

De acuerdo con la información disponible, la detención se realizó en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando pretendía esconderse en otro Estado de la República, el transportista fue trasladado para quedar a disposición de las instancias correspondientes, las cuales determinarán su situación legal.

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El líder transportista apenas el pasado miércoles mayo le tomaron protesta como integrante de la Comisión de Modernización y Calidad del Servicio del Transporte Público del Estado de Morelos, y aparece en fotografías dentro del Palacio de Gobierno de Morelos, con el gabinete estatal y la propia Gobernadora de Morelos Margarita González Saravia.

Por lo pronto es el tercer día consecutivo que el alcalde de Cuautla, permanece prófugo sin ser localizado, pese a que las fuerzas federales mantienen su despliegue operativo en la zona.