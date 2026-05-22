Reaparece Enrique Inzunza; come en restaurante con Javier Corral

Enrique Inzunza, senador de Morena acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, reapareció en público a 23 días de que se hicieron públicos los señalamientos contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha.

El periodista Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excélsior, reveló en su cuenta de la red social X una imagen del legislador en la que aparece junto al senador Javier Corral, expanista y hoy morenista.

Ambos políticos se encontraron en el restaurante El Álamo del Country Club de Culiacán, algo que reconoció el propio exgobernador de Chihuahua en un posteo en la misma red social.

“Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con Enrique Inzunza hoy a medio día en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, compartió Corral.

El senador aseguró que no tiene nada que esconder e incluso se citó con su compañero de bancada en un lugar público.

Insunza (sic) tampoco se anda escondiendo, incluso me compartió que está pensando acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones. Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”, agregó.

Inzunza, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no ha acudido a las sesiones. De acuerdo con sus propios dichos, con su ausencia evita que la oposición saque raja política de las acusaciones.