México y la Unión Europea formalizaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, diseñado para robustecer las cadenas de suministro y acelerar el crecimiento económico mutuo, además de otros acuerdos en materias como seguridad, salud e inversiones.

En una ceremonia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el documento, a 25 años de la entrada en vigor del tratado original del año 2000.

En una declaración conjunta, las partes reconocen un balance positivo en la relación al destacar que el comercio bilateral se ha cuadruplicado, consolidando una integración industrial profunda que ahora busca transicionar hacia la sostenibilidad y la alta tecnología.

En su mensaje, la presidenta Sheinbaum destacó que México y Unión Europea abren nuevo capítulo de asociación estratégica y que este entendimiento fortalece la cooperación en otras áreas: educativa, científica, cultural y en los ámbitos ambientales.

“México está listo para seguir consolidándose como un puente entre naciones”, resaltó.

“Estamos dispuestos a entrar a una etapa nueva, fortalecida y de cooperación mucho más amplia, profunda y justa para nuestras sociedades”.

Los pilares del nuevo acuerdo

Uno de los anuncios más destacados de la cumbre fue la puesta en marcha de un Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Migración.

Bajo los principios de responsabilidad compartida y respeto absoluto a la soberanía, se fortalecerá la cooperación judicial y policial para el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas.

Se estrecharán lazos directos con la Europol y se adoptará un enfoque integral que no solo persiga el tráfico, sino que atienda la demanda de sustancias y los daños sociales relacionados.

Inversión verde

La Unión Europea impulsará en México la agenda de inversiones Global Gateway, alineada con el Plan México para la descarbonización. Este mecanismo inyectará recursos públicos y privados en sectores estratégicos:

-Infraestructura y transporte sostenible (puertos, ferrocarriles y corredores marítimos limpios).

(puertos, ferrocarriles y corredores marítimos limpios). -Transición energética justa, economía circular y mercados nacionales de carbono.

y mercados nacionales de carbono. -Incorporación oficial de México a la Red Europea de Empresas (Enterprise Europe Network).

Soberanía sanitaria

En materia de salud, se inauguró el primer Diálogo Sectorial formal, enfocado en robustecer los sistemas de preparación ante futuras pandemias y la salud digital.

Se ratificó el apoyo a la Cofepris para elevar sus capacidades de regulación de medicamentos y vacunas bajo los más estrictos estándares internacionales.

Igualdad de género y agenda climática

La cumbre cerró con un respaldo a las políticas de derechos humanos y sostenibilidad.

El Acuerdo Global Modernizado incluye una Declaración Conjunta sobre Comercio e Igualdad de Género ligada al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la ONU, enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres.

Asimismo, ambas delegaciones urgieron a acelerar la implementación del Acuerdo de París y la firma de un tratado vinculante a nivel mundial para frenar la contaminación por plásticos.

Ambas potencias acordaron mantener este nivel de interlocución de alta prioridad, comprometiéndose a celebrar estas cumbres de manera binacional cada dos años.

En el plano multilateral, México y la UE reafirmaron su compromiso con los principios de la Carta de la ONU frente a las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Además, impulsarán de forma conjunta la iniciativa franco-mexicana para regular el uso del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en casos de atrocidades masivas.