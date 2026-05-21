“Deja dos hijos desamparados”: Esposo de Blanca Adriana exige que su muerte no quede impune

Un doloroso desenlace sepultó las esperanzas de una familia.

Días de búsqueda e incertidumbre terminaron este jueves luego de que familiares confirmaran que el cuerpo encontrado en una zanja en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, corresponde a Blanca Adriana, quien estuvo desaparecida desde el lunes 18 de mayo tras acudir a una valoración para someterse a un procedimiento estético.

El departamento que en Puebla operaba como clínica, y en donde presuntamente ocurrió el incidente, permanece asegurado.

Arturo, dueño del edificio, aseguró que una mujer identificada como Diana P. le rentaba el penthouse exclusivamente como vivienda y clínica de belleza, mas no como una sala para cirugías o procedimientos estéticos de mayor riesgo.

"Lamentablemente no fue lo que quisiéramos: haberla encontrado con vida. Ya nos confirmaron el deceso y pues ahorita estamos haciendo todavía trámites. No es lo que hubiéramos querido, hubiéramos querido encontrarla con vida. Sin embargo, no fue así”, lamentó Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana.

Florencio Ramos, esposo de Blanca Adriana, confirmó la identificación del cuerpo. Miriam Bueno

Es así como familiares confirmaron que el cuerpo encontrado en una zanja, en Altzayanca, Tlaxcala, corresponde a la mujer. Fue localizada la mañana de este jueves sobre la calle 4 Norte, en la colonia Santiago, sobre el camino que conduce a la localidad de Xarero.

Una llamada anónima alertó sobre una persona inconsciente tirada en una zanja

“Yo espero que las autoridades, que no quede impune esta situación. No nada más porque es mi familia, sino porque no se vale. Ahorita soy yo, es mi familia, pero al rato puede ser la de cualquiera y esto no debe de ser. Nosotros no le hacemos daños a nadie y ojalá investigue y haga su trabajo la autoridad”, agregó.

El cuerpo fue encontrado en una zanja en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala. Miriam Bueno

El esposo de Blanca Adriana dijo que la recordará como la persona más especial en su vida.

"Que la extraño mucho, que deja dos hijos desamparados y que fue una persona muy especial para mí”.

La Fiscalía de Tlaxcala además de conformar la identidad de Blanca Adriana, abrió una carpeta de investigación por el hecho.

Horas antes de la localización del cuerpo, autoridades poblanas ya habían identificado el vehículo en el que escaparon presuntos responsables relacionados con la clínica.

Además, las investigaciones incluyen grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente se observa a integrantes del personal médico subiendo un bulto voluminoso a una unidad para abandonar el lugar.

La información forma parte de las diligencias ministeriales que buscan reconstruir los movimientos realizados tras la desaparición de Blanca Adriana.