Localizan sin vida a Blanca Adriana Vázquez en Tlaxcala; desapareció tras acudir a una clínica

El cuerpo de Blanca Adriana Vázquez Montiel, mujer de 37 años reportada como desaparecida después de acudir a una presunta clínica estética en Puebla, fue localizado en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, confirmaron fuentes del Gobierno de Puebla a Excélsior Digital.

La mujer permanecía desaparecida desde el pasado lunes, cuando acudió a un establecimiento denominado “Detox”, ubicado sobre la Calzada Zavaleta de la capital poblana, donde presuntamente se sometería a un procedimiento estético.

El hallazgo del cuerpo intensificó las investigaciones de las autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala, que ahora trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes ministeriales, el cadáver de Blanca Adriana fue localizado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, en territorio tlaxcalteca.

El hallazgo movilizó a elementos de emergencia, policías ministeriales y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro para practicar la necropsia de ley.

Las autoridades buscan determinar con precisión las causas de muerte y establecer si existieron negligencias médicas, actos dolosos o participación de terceros durante el procedimiento estético.

Trasladando un bulto

Horas antes de la localización del cuerpo, autoridades poblanas ya habían identificado el vehículo en el que escaparon presuntos responsables relacionados con la clínica.

Además, las investigaciones incluyen grabaciones de cámaras de seguridad donde presuntamente se observa a integrantes del personal médico subiendo un bulto voluminoso a una unidad para abandonar el lugar.

La información forma parte de las diligencias ministeriales que buscan reconstruir los movimientos realizados tras la desaparición de Blanca Adriana.

Familia señala a supuesta doctora tras desaparición

Familiares de la víctima señalaron directamente a Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como la presunta responsable de la intervención estética.

Según la denuncia de los familiares, la mujer habría hecho salir al esposo de Blanca Adriana del consultorio mediante engaños y posteriormente habría desalojado el lugar tras una presunta complicación médica.

De acuerdo con esta versión, después de vaciar el establecimiento, los involucrados huyeron con el cuerpo de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente órdenes de aprehensión ni detenciones relacionadas con el caso.

Fiscalías investigan el caso como posible feminicidio

Tras el hallazgo, las fiscalías de Puebla y Tlaxcala iniciaron una coordinación institucional para intercambiar información pericial y procesar el expediente bajo el protocolo de feminicidio.

Las investigaciones contemplan análisis forenses, revisión de cámaras de seguridad, rastreo de vehículos y localización de posibles responsables.

“Los operativos de búsqueda se han intensificado en la región centro del país”, señalaron fuentes cercanas a las investigaciones.

El caso ha generado una fuerte reacción social en Puebla debido a las circunstancias en las que ocurrió la desaparición y por las irregularidades denunciadas en torno a la supuesta clínica estética.

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