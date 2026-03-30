IMPI y COFEPRIS presentan plataforma para transparentar patentes y registros

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) encabezado el Dr. Santiago Nieto, en colaboración con la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) del Dr. Victor Hugo Borja; presentaron este lunes el Portal de Sistema de Vinculación IMPI-COFEPRIS, esta nueva plataforma digital es un esfuerzo del gobierno federal por fortalecer a la industria de la salud establecida en México, transparentando las patentes de medicamentos y sus registros sanitarios.

La presentación de este portal fue celebrada por el Lic. Marcelo Ebrard, secretario de Economía quien destacó que este portal pone a México a la par de nuestros socios comerciales en materia de transparencia en propiedad intelectual, relevante para el crecimiento económico del país, ya que por la COFEPRIS pasa entre el 10% y el 14% del Producto Interno Bruto del país; mientras que el IMPI es puerta de entrada para la mayoría de las industrias establecidas en México.

Asimismo, el Dr. David Kershenobich secretario de Salud señaló que la colaboración IMPI-COFEPRIS fortalece el acceso a más y mejores tratamientos para la población, pues según mencionó, esta herramienta digital será clave en las licitaciones de insumos para la salud venideras. Ello, ya que permite conocer sobre datos como vigencia, titularidad de las patentes y registros sanitarios asociados a las mismas; facilitando la consulta, el desarrollo y acceso a nuevos productos farmacéuticos.

En el evento participaron representantes de la Industria Farmacéutica, como la Asociación Mexicana de Medicamentos de Libre Acceso (AFAMELA) y de Investigación Clínica como la Asociación Mexicana de Investigación Farmacéutica (AMIIF); quienes aplaudieron la iniciativa y el impulso a la industria establecida en México.

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