Buscan al empresario Leopoldo Arroyo Guerrero; desapareció en Escuinapa

El empresario de 74 años, Leopoldo Arroyo Guerrero, fue reportado como desaparecido en el municipio de Escuinapa, al sur de Sinaloa. La noticia genera alerta en una región que atraviesa por una severa crisis de seguridad tras recientes ataques armados.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Arroyo Guerrero fue visto por última vez el miércoles 15 de abril mientras viajaba por la Carretera Internacional México 15, cerca de la frontera sur con Nayarit.

Sus familiares indicaron que perdieron todo contacto con él alrededor de las 14:15 horas. Tras no lograr comunicarse, iniciaron una campaña de difusión en redes sociales y presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Señas particulares y descripción física

Para facilitar su localización, las autoridades y familiares compartieron los siguientes detalles sobre su aspecto al momento de la desaparición:

Vestimenta: Camisa blanca con franjas azules, pantalón azul oscuro y zapatos de vestir color café.

Camisa blanca con franjas azules, pantalón azul oscuro y zapatos de vestir color café. Características físicas: Mide 1.74 metros, tez blanca, complexión robusta y cara ovalada. Tiene ojos pequeños, nariz achatada, cabello ondulado, frente mediana, boca pequeña y cejas semipobladas.

Mide 1.74 metros, tez blanca, complexión robusta y cara ovalada. Tiene ojos pequeños, nariz achatada, cabello ondulado, frente mediana, boca pequeña y cejas semipobladas. Señas particulares: Cicatriz en un brazo (a la altura del codo), otra cicatriz en el estómago y marcas similares a moretones en ambos pies.

El empresario fue visto por última vez el pasado 15 de abril. Especial

Escuinapa: Desaparición en medio de una crisis de seguridad

La desaparición de Leopoldo Arroyo Guerrero ocurre en un contexto de alta tensión en el municipio. A principios de este mes, casi el 40 por ciento de los policías municipales de Escuinapa presentaron su renuncia tras el asesinato de cinco elementos de la corporación, incluyendo al subdirector operativo.

Las autoridades locales confirmaron que 22 de los 57 agentes optaron por la renuncia o el retiro anticipado. Esta desbandada es el resultado de una ola de ataques directos:

31 de marzo

Un grupo armado emboscó una patrulla en la autopista Mazatlán-Tepic, a la altura de Tecualilla, dejando un saldo de cuatro policías muertos y uno herido.

8 de abril

Un elemento más fue asesinado al llegar a su domicilio.

Ataques previos

La base de la Policía Municipal sufrió atentados con explosivos en octubre de 2025 y en febrero de 2026.

Para intentar frenar los índices de violencia y suplir la falta de agentes municipales, se desplegaron en la zona elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes han establecido una Base de Operaciones Interinstitucional. No obstante, casos como el del empresario desaparecido mantienen a la población en alerta.

vjcm