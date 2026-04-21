Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’; pide información sobre su hijo y desaparecidos

Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán con el objetivo de obtener información sobre víctimas presuntamente desaparecidas por el Cártel de Sinaloa.

La solicitud está marcada por una historia personal: la desaparición de su hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, ocurrida en 2015 en Los Mochis. Desde entonces, Flores ha encabezado una búsqueda constante que combina la labor colectiva con el dolor individual.

El envío de la misiva se produjo días después de que “El Chapo” hiciera pública una carta dirigida a autoridades estadounidenses en la que solicitó mejores condiciones de reclusión.

A partir de ese antecedente, Ceci Flores decidió responder con un mensaje directo.

Mirando en redes sociales la carta que ‘El Chapo’ manda… me atrevo a enviarle una carta para pedirle… que sea solidario, empático y sensible con las madres”, expresó en un video difundido en plataformas digitales.

En su petición, subraya: “Mande una carta donde nos diga dónde quedaron los muchachos que desaparecieron”.

La madre buscadora pide al exlíder criminal que proporcione información que permita a las familias localizar restos o conocer el paradero de sus seres queridos.

Señalamientos directos sobre la desaparición

De acuerdo con el testimonio de Ceci Flores, su hijo fue privado de la libertad por personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, a quienes identifica con los alias de “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, además de otros involucrados.

Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron… esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo”, sostuvo.

La madre buscadora, incluso, incluyó su domicilio en la carta, con la esperanza de recibir una respuesta desde la prisión. Reconoció sentir miedo, pero aseguró que el dolor por la desaparición es mayor que cualquier riesgo.

Carta de Guzmán desde prisión en EU

El gesto ocurre en paralelo a la reciente comunicación enviada por Guzmán Loera al juez Brian Cogan, responsable de su caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El 10 de abril, el exlíder criminal remitió una carta manuscrita en inglés en la que denunció violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

En el documento, Guzmán argumenta que sus condiciones de confinamiento deberían apegarse tanto a la Constitución de México como a las leyes de Estados Unidos. También ha señalado previamente problemas de salud y condiciones extremas de aislamiento que, según él, afectan su integridad física y mental.

Hasta ahora, no existe confirmación de que la carta haya sido recibida o respondida por Guzmán. Sin embargo, el gesto ya ha generado atención pública por su carga simbólica: una madre que, tras una década de búsqueda, decide dirigirse directamente a quien considera puede tener información.

Más allá de una posible respuesta, el acto subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales para la localización de personas desaparecidas, así como la necesidad de garantizar verdad, reparación y no repetición.

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