México busca soberanía científica y energética; apuesta a 40% de renovables en 2030

México busca reducir su dependencia energética y fortalecer su capacidad científica y tecnológica mediante una estrategia nacional que incluye energías renovables, desarrollo de semiconductores e innovación aplicada, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al encabezar la ceremonia de entrega de diplomas a 491 egresadas y egresados de maestría y doctorado del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el funcionario señaló que el país avanza hacia una ruta de soberanía científica, tecnológica y energética impulsada por el gobierno federal.

Durante el acto realizado en el marco del 65 aniversario del Cinvestav, Delgado destacó que México tiene como meta alcanzar 40 por ciento de generación eléctrica con energías renovables para 2030.

Explicó que ello contempla el uso de tecnologías de almacenamiento en baterías, aprovechamiento de presas hidroeléctricas, combinación de energía fotovoltaica e hidráulica, así como impulso al hidrógeno verde.

El titular de la SEP subrayó además que actualmente México importa más del 75 por ciento del gas natural que consume, por lo que consideró prioritario desarrollar soluciones nacionales que permitan disminuir esa dependencia.

Se contempla el uso de tecnologías de almacenamiento en baterías, aprovechamiento de presas hidroeléctricas, combinación de energía fotovoltaica e hidráulica, así como impulso al hidrógeno verde. Cuartoscuro

En ese sentido, indicó que el gobierno convocó a la comunidad científica a participar en el diseño de tecnologías para la extracción de gas no convencional con menor impacto ambiental, mediante el uso de insumos biodegradables y un manejo más eficiente del agua.

Delgado sostuvo que la formación de especialistas de alto nivel será clave para fortalecer la autosuficiencia del país y acelerar la innovación en sectores estratégicos.

Resaltó que el Cinvestav participa en proyectos prioritarios como el Centro de Diseño de Semiconductores, impulsado dentro del llamado Plan México, con el objetivo de robustecer capacidades nacionales en una industria considerada fundamental para la economía digital y la seguridad tecnológica.

Por su parte, a través de un mensaje en video, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, aseguró que el Cinvestav ha evolucionado de disciplinas tradicionales hacia áreas de frontera como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.

Añadió que la institución colabora en proyectos nacionales como un clúster de supercómputo, el proyecto Kutsari para diseño de circuitos integrados y el proyecto Quetzal para vehículos no tripulados.

fdm