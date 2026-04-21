Fracasan pilotos de ASPA en su campaña vs Viva y Volaris

En 2023 se registró una afectación considerable en motores Pratt & Whitney que usan muchas aerolíneas con aeronaves Airbus, tales como Viva y Volaris en México, que implicó poner en tierra muchos aviones.

Para proteger a los pasajeros que ya tenían vuelos comprados, las aerolíneas en el mundo recurren a rentar temporalmente aviones con todo y tripulación, lo que se conoce como wet lease. En el caso de Viva, en 2023 lo hizo sin despedir a sus pilotos y a finales de 2025 también una situación similar sucedió con Volaris que, sin despedir a un solo empleado, rentó aviones para no afectar a los usuarios. La estrategia fue un éxito para no dejar sin vuelo a miles de usuarios y el operativo fue supervisado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sin embargo, los pilotos de Aeroméxico, representados por Jesús Ortiz, secretario general del sindicato ASPA y acompañados de Ernesto Gómez Pombo, abogado general de Aeroméxico, aerolínea que no usa los mismos aviones ni motores, realizaron manifestaciones y pidieron mesas de trabajo para exigir a las autoridades de la SICT que no permitan a Viva y Volaris utilizar aviones rentados bajo la modalidad wet lease.

Después de mesas de trabajo a las que fueron convocadas Viva, Volaris y Aeroméxico, así como los pilotos de Aeroméxico del sindicato ASPA y el sindicato STIA, que representa a todos los tripulantes de Viva y Volaris, la SICT determinó el pasado 14 de abril que Aeroméxico y sus pilotos no tienen interés ni afectación alguna relacionada con las operaciones y decisiones de Viva y Volaris.

Esta batalla protagonizada por pilotos de Aeroméxico se da en un contexto en el que recientemente Viva y Volaris anunciaron una alianza importante, una especie de holding para generar eficiencias en beneficio de los usuarios del transporte aéreo que hoy pueden volar gracias a la existencia del modelo de bajo costo, como el que ofrece Mexicana, la aerolínea del Estado. El asunto de la alianza de Viva y Volaris fue incluso visto con buenos ojos por la presidenta Sheinbaum en una de sus mañaneras.

Expertos señalan que el asunto de fondo es una estrategia sindical y corporativa para frenar la alianza de Viva y Volaris, lo cual está en estudio de las autoridades de competencia económica.