El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson elogió a las fuerzas de seguridad de nuestro país por la captura de Fausto Isidro Meza Flores "Chapo Isidro" en Guasave, Sinaloa, "uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI", así como a Germán "N", alias "Serafín", segundo al mando de los Beltrán Leyva, aliados del Cártel del Pacífico, facción "Mayos", y de José "N", operador financiero del grupo delictivo.

El narcotraficante era requerido por autoridades estadunidenses y fue trasladado a Ciudad de México tras su detención en Guasave. Foto: Especial.

El diplomático aseguró que estas capturas se lograron gracias al intercambio de información estratégica de inteligencia entre ambos países.

"Reconozco a las fuerzas de seguridad de México por su valentía y profesionalismo al llevar a cabo esta operación.

"El intercambio de información estratégica de inteligencia entre los Estados Unidos y México contribuyó a hacer posible esta operación, que permitió detener a Fausto Isidro, alias 'Chapo Isidro', uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y a otros dos integrantes clave de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se logran a través de la cooperación constante y la confianza. Esto es lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Seguiremos persiguiendo a los criminales. Los cárteles terroristas y los delincuentes serán llevados ante la justicia. Y juntos haremos que nuestras dos naciones estén más seguras", manifestó.

Registro Nacional de Detenciones

EU reconoce importante captura

El reconocimiento de Ronald Johnson se suma al que hicieron otros dos funcionarios de la administración de Donald Trump. Uno de ellos fue el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien también destacó la captura del Chapo Isidro y el intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos.

Por su parte, la zar antidrogas estadounidense, Sara Carter, celebró la detención y la calificó como una victoria para ambos países. A través de su cuenta de X, señaló que el Chapo Isidro era responsable de distribuir fentanilo, heroína y otras drogas en Estados Unidos, por lo que llamó a mantener la cooperación entre ambas naciones para seguir golpeando a los cárteles.