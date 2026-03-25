Ex directores del CISEN analizan Seguridad Nacional

En una reunión pública inédita, seis ex directores generales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) analizaron las condiciones y áreas de oportunidad, en las que el Estado mexicano trabaja en la materia, en el auditorio Raúl Balliéres, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En el recinto se presentó el libro “La Seguridad Nacional en México, reflexiones y propuestas desde la experiencia”, con textos de Jorge Carrillo Olea, Jorge Tello Peón, Alejandro Alegre, Eduardo Medina Mora, Guillermo Valdés y Luis Herrera Lasso.

La moderación del conversatorio estuvo a cargo de Ana María Salazar, colaboradora de Grupo Imagen, en donde los especialistas abordaron el tema de la desaparición del CISEN, para dar paso al Centro Nacional de Información (CNI).

Durante las intervenciones se destacó que actualmente existe una confusión por parte de las autoridades en materia de Seguridad Nacional y Seguridad Pública.

Quien fuera el primer director del CISEN, entre 1989 y 1990, Carrillo Olea, comentó que actualmente se le pone más atención a los problemas seguridad en las calles, por parte de todas las instituciones de federales y locales, entre ellas, las Fuerzas Armadas, desatendiendo la Seguridad Nacional.

Alegre Rabiela, quien estuvo a cargo del organismo de inteligencia, entre 1999 y 2000, destacó la importancia de esa política para el desarrollo económico del país.

Explicó que el ciclo de recopilación de información de inteligencia concluye cuando ésta se pasa a los tomadores de decisión en el gobierno y, el problema radica en que se está pasando información relacionada con seguridad pública.

Destacó la importancia de elaborar una agenda de riesgos en la materia, pero haciendo a un lado la confusión de supeditar la seguridad pública a la seguridad nacional.

Valdés Castellanos, director del CISEN entre 2007 y 2011, indicó que su desmantelamiento para dar paso al CNI, se justificó con el argumento de que era utilizado para espionaje a grupos opositores al gobierno.

Medina Mora, director de la institución entre 2000 y 2005, además de secretario de Seguridad Pública y procurador general de la República, Medina Mora, comentó la generación de información de inteligencia le sirve al Estado para defenderse a sí mismo de amenazas internas y externas.

El también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en retiro, explicó que esta protección le permite al Estado crear las mejores condiciones de desarrollo para la sociedad.

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