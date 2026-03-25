PT anuncia rechazo a revocación en Plan B

El Partido del Trabajo (PT) anunció que votará a favor del Plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin acompañar la propuesta para empalmar la revocación de mandato con las elecciones federales de 2027.

Desde la tribuna del Senado, en el debate de la iniciativa en el pleno, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, confirmó que apoyarán las propuestas para reducir el número de regidores en los Ayuntamientos, reducir el presupuesto de los Congresos locales, recortar ingresos a los trabajadores electorales e incluso al Senado.

Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta, estaremos a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que ese refiera al artículo 35 de la Constitución (sobre revocación de mandato).

Mientras Anaya hablaba, el tablero del Senado mostró que estaban presentes los 128 senadores; por lo tanto, la mayoría calificada para aprobar el Plan B se forma con 86 legisladores. En lo general, el dictamen tendrá 87 votos del bloque oficialista.

jcp