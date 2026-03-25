Detienen en El Paso a esposa del exgobernador César Duarte

La esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, Bertha Gómez Fong, fue detenida en la ciudad de El Paso, Texas, por elementos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

La mujer está bajo custodia en el Centro de Procesamiento en El Paso, ya que no presentó documentos para justificar su estancia en dicho país.

Sin embargo, la detención causó incertidumbre en los círculos políticos del PRI, ya que la Fiscalía General de la República lleva una investigación en contra de la señora Bertha Gómez, ligada al delito de peculado agravado cometido por el exgobernador César Duarte, quien actualmente sigue preso bajo proceso penal.

César Duarte fue vinculado a proceso en diciembre

En diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de César Duarte, exgobernador del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) aportó los datos de prueba necesarios para que un juez de control tomara dicha determinación.

La investigación establece la probable participación de César Duarte, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero.

Este esquema buscaba ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, para lo cual se utilizó el Sistema Financiero Mexicano.

Como resultado de la decisión judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 en el Altiplano, Estado de México, mientras se conceden seis meses para la investigación complementaria.

El pasado 8 de diciembre, la FGR recordó que César “D” había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020, en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa”, dijo.

jcp