Piperos dejan pipa de gas en plena avenida mientras ellos duermen

Una situación de riesgo encendió las alertas la tarde de este miércoles en Pachuca, Hidalgo, luego de que una pipa de gas permaneciera detenida en plena vialidad con el motor en marcha y sus ocupantes aparentemente inconscientes.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Santa Catarina, a la altura del retorno hacia Huixmí con dirección al bulevar Felipe Ángeles, donde la unidad quedó atravesada parcialmente, afectando la circulación y generando preocupación entre automovilistas y vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, la pipa permaneció inmóvil durante varios minutos sin que los trabajadores reaccionaran. Al acercarse, algunas personas notaron que los tripulantes se encontraban en un estado de somnolencia profunda, presuntamente relacionado con el consumo de alguna sustancia, aunque esto no ha sido confirmado por autoridades.

Ante el peligro que representaba la unidad encendida en medio de la vía pública, un elemento de seguridad intervino oportunamente, logrando apagar el motor sin que los ocupantes respondieran. Posteriormente, con apoyo de civiles, la pipa fue retirada hacia un costado para restablecer parcialmente el flujo vehicular.

Vecinos del sector manifestaron su inquietud por lo ocurrido y pidieron a las autoridades correspondientes iniciar una investigación para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y reforzar los protocolos de seguridad en el manejo de vehículos que transportan materiales peligrosos.

Explosión en gasera del Edomex

En Chalco, Estado de México, cerca de las 5:10 de la mañana se registró una fuerte explosión en una gasera que provocó diversos destrozos a la redonda y dejó al menos una persona lesionada.

Los hechos fueron registrados en la colonia Emiliano Zapata entre las calles Tierra y libertad y Aquiles Serdán.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó a través de sus redes sociales que la mañana de este 25 de marzo se registró una explosión en una estación de gas LP en el municipio de Chalco.

Añadió que en las labores participa personal de esta Coordinación, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil y Bomberos de Chalco y Amecameca, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal y municipal.

jcp