Diputados aprueban eliminar las pensiones 'doradas'

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa presidencial para la eliminación de las llamadas "pensiones doradas" de exservidores públicos. El dictamen obtuvo 458 votos a favor, con lo que logró la mayoría calificada para seguir su discusión ahora en lo particular.

La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone reformas al artículo 127 de la Constitución para poner un tope a las pensiones de personal de empresas públicas del gobierno y de organismos descentralizados para que éstas no excedan la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Además, se establece que las Fuerzas Armadas quedan exentas de este tope, los haberes de retiro vigentes, así como las pensiones constituidas por aportaciones voluntarias (SAR), ahorros complementarios sindicales y la pensión no contributiva para adultos mayores.

La propuesta presidencial incluye un punto en el que se estipula que las pensiones ya vigentes deberán de ajustarse al nuevo límite, lo que ha causado polémica y acusaciones por parte de la oposición sobre la violación al principio de no retroactividad.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Tras ser aprobada en lo general, ahora la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum entrará en su discusión en lo particular y se prevé que haya 90 oradores. Sin embargo, se prevé que la reforma avance en esta segunda fase con el voto de Morena y sus aliados de Partido del Trabajo y del Verde Ecologista.

La oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, coincidió en el combate a los excesos de sexenios anteriores, pero advirtieron de la vulneración de derechos con el transitorio que establece la iniciativa.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Pensionados y jubilados protestan a cacerolazos

Mientras la iniciativa respecto a las "pensiones doradas" se discutía en el pleno de la Cámara de Diputados, en inmediaciones del recinto legislativo se concentraron jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para protestar en contra de la propuesta que pone un tope a éstas.

Con pancartas y a cacerolazos, los manifestantes pretendieron hacerse escuchar por los legisladores y frenar la discusión de dicha iniciativa de reforma. Los jubilados incluso intentaron ingresar hasta el salón de plenos para que los diputados no pudieran votar la propuesta. "Hoy son las pensiones, mañana puede ser tu casa. No a la reforma del artículo 127", decía una de las pancartas que portaban.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

vjcm