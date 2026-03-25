Senado avala Plan B de Reforma Electoral; en suspenso Revocación de Mandato

El Pleno del Senado aprobó en lo general el Plan B de la Reforma Electoral, pero quedó en suspenso si se avalará en lo particular -en una segunda votación esta noche o madrugada- que la consulta ciudadana de Revocación de Mandato pueda ser concurrente a las elecciones intermedias del 6 de junio de 2027.

En lo general el dictamen de la reforma constitucional obtuvo 87 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT y en contra se registraron 41 votos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, el PT aclaró a través de su dirigente y líder parlamentario, Alberto Anaya, que si bien su partido respaldaba el Plan B en lo general, en la votación en lo particular rechazaba el apartado de Revocación de Mandato, tal como fue propuesto en la iniciativa presidencial.

Les queremos decir también que nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley y de modificación de la Constitución que hoy se presenta. Estaremos a favor”, dijo Anaya.

También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al Artículo 35 de la Constitución”, relativo a la elección concurrente de consulta ciudadana de Revocación de Mandato el 6 de junio de 2027 con la posibilidad de que la titular del Ejecutivo Federal realice campaña a su favor, aclaró el líder petista.

Los 6 votos de los senadores del PT, más los 21 del PAN, 13 del PRI, 6 de Movimiento Ciudadano y el voto en contra del senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, son suficientes para que esta misma noche Morena y el resto de los senadores del PVEM no puedan alcanzar la mayoría calificada para avalar el apartado de Revocación de Mandato.

Para aprobar este numeral, Morena y aliados requieren 86 votos de 128, pero sin el voto a favor de la oposición, más el PT y un senador del PVEM, que logran 47 votos en conjunto, el bloque mayoritario sólo obtendría 81 votos, insuficientes para alcanzar los dos tercios que requiere cualquier apartado de una reforma constitucional.

Morena, desde el inicio de la discusión en el Senado señaló que votaría de manera unificada a favor de todos los puntos que integran el Plan B de la Reforma Electoral.

Al inicio de la sesión nocturna, el Pleno del Senado rechazó con 77 votos en contra y 39 a favor una moción suspensiva del proyecto, presentada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, del grupo parlamentario del PAN, quien argumentó en tribuna que el dictamen de la reforma debía ser devuelto a las comisiones dictaminadoras para una revisión más detallada.

La oposición con distintos matices adelantó su voto en contra del Plan B de la Reforma Electoral en lo general al considerar que no atendía un tema apremiante como es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

En ningún lado se habla de la intervención del crimen organizado en estos procesos. No se habla tampoco del uso del aparato estatal en favor de candidatos del oficialismo. Tampoco se habla de la sobrerrepresentación que tanto hemos denunciado en este Senado”, indicó la senadora de MC, Alejandra Barrales.

DICTAMEN EN LO GENERAL

El dictamen aprobado en lo general valida en el Artículo 35 Constitucional el proceso de Revocación de Mandato para 2027 o 2028, por lo que será “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio” de la persona titular del poder ejecutivo federal.

Es decir, la consulta de revocación podría realizarse conjuntamente con la elección intermedia del 2027, a fin de "disminuir el costo de la operación y organización del proceso", así como el “agotamiento de la ciudadanía".

El dictamen avalado permite que la presidenta pueda difundir el proceso de revocación de mandato y promover el voto a su favor en la consulta, tema que fue motivo de protesta de los partidos de oposición, pues esta campaña sería concurrente con las de candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes, que se elegirán en la misma fecha.

El primer domingo de junio del próximo año, se elegirán 17 gobernadores; se renovarán los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, la totalidad de los congresos estatales y la mayoría de presidentes municipales del país.

La oposición en su conjunto rechazó que la consulta de revocación de mandato sea concurrente y que el titular del Ejecutivo pueda hacer campaña paralelamente a su favor, mientras que la oposición no podrá hacer campaña en contra.

El dictamen aprobado en lo general modifica el artículo 116 constitucional para que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos total del estado.

Asimismo, establece que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los organismos electorales locales y de los tribunales electorales de las entidades federativas no podrán ganar más que la presidenta de la República.

También estipula la reducción del 15 por ciento real respecto al presupuesto 2026 al Senado de la República, distribuido en cuatro ejercicios fiscales.

Se corrigió el tema de la paridad de género y se estableció que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa integrado por un presidente municipal, una sindicatura y puede contar con 15 regidurías.

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