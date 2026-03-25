Arranca discusión del Plan B de reforma electoral

Poco antes de las 18:00 horas, el pleno del Senado de la República inició el debate sobre la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como Plan B.

En el arranque había 90 legisladores presentes y a las 18:07 los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos concluyeron la presentación del dictamen.

Los escenarios posibles: que se apruebe totalmente por los 87 senadores del oficialismo, que son 67 morenistas, 14 verdes y seis del PT. Otro, que se rechace totalmente, porque los seis votos PT y del verde ecologista, Luis Armando Melgar, en contra dejarán al oficialismo con 80 votos y esto los coloca a seis senadores por debajo de la mayoría calificada; es decir, no se logra la aprobación.

El tercer escenario y el más probable es que se apruebe en lo general con los 87 votos del oficialismo, pero en lo particular se reserve el artículo 35 y los petistas lo votarán en contra, por lo que sólo esa parte no se aprobará y la minuta llegará sin esa parte a la Cámara de Diputados.

Si el PT se ausenta de todas formas Morena no tendrá la mayoría calificada, siempre y cuando no se ausenten senadores de oposición. La votación de artículos reservados de una reforma constitucional también requiere de la mayoría calificada, de acuerdo con las reglas constitucionales.

jcp