México reconoce que militares y personal de SRE subió a portaviones de la Marina de EU

Una delegación del Gobierno de México, integrada por representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina, realizó una visita oficial protocolaria a bordo del portaaviones nuclear USS Nimitz de la Marina de los Estados Unidos.

Las Secretarías de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y de Marina informan que, en atención a una invitación del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald Douglas Johnson, una delegación del Gobierno mexicano realizó una visita oficial protocolaria a bordo del portaaviones USS Nimitz de la Marina de los Estados Unidos, como parte de su recorrido de navegación por Sudamérica rumbo a su nuevo puerto base en la Estación Naval en Norfolk Virginia EU; la visita tuvo lugar en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano”, informó la Defensa en sus redes sociales.

El encuentro tuvo lugar mientras la embarcación navegaba en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano, en una operación que ambas partes calificaron como parte de los mecanismos habituales de cooperación bilateral.

La visita se realizó a invitación del embajador estadounidense Ronald Douglas Johnson, quien acompañó personalmente a los funcionarios mexicanos.

Las dependencias involucradas subrayaron que este tipo de intercambios son “usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas”, y destacaron que se llevaron a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional, así como con el objetivo de fortalecer la confianza mutua entre ambos países.

El despliegue Southern Seas 2026

El USS Nimitz participa actualmente en el despliegue Southern Seas 2026, una operación naval de gran escala en su undécima edición desde 2007, que contempla la circunnavegación de América del Sur.

El grupo de ataque incluye capacidades militares avanzadas como el destructor USS Gridley (DDG-101), el Ala Aérea Embarcada 17, el Escuadrón de Destructores 9, así como cazas F-18, aeronaves de guerra electrónica EA-18G, helicópteros MH-60 y aviones logísticos C-2.

El ejercicio contempla escalas en países como Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, además de actividades de cooperación con naciones de la región, entre ellas México, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

En una declaración oficial, el embajador Johnson destacó que la visita “subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana” entre ambos gobiernos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El diplomático lanzó además un mensaje directo contra el crimen organizado: quienes promuevan la violencia y el narcotráfico enfrentarán la justicia, enfatizando que la cooperación bilateral busca cerrar cualquier espacio de operación para estas redes.

En una declaración oficial, el embajador Johnson destacó que la visita “subraya la colaboración continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana” entre ambos gobiernos. USS Nimitz

Presencia militar de EU en América Latina

La visita ocurre en un contexto de intensa actividad del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en la región, que ha reforzado operaciones conjuntas, particularmente en Ecuador, donde recientemente se logró la incautación de 2.9 toneladas de droga cerca de las Islas Galápagos.

Estas acciones forman parte de la estrategia conocida como Operación Lanza Sur, impulsada por Washington con un enfoque en el combate al narcoterrorismo y las redes transnacionales de tráfico ilícito.

Con más de 51 años de servicio activo, el USS Nimitz se dirige a su nuevo puerto base en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, tras completar su despliegue en el hemisferio.

Su presencia en la región y la visita de funcionarios mexicanos reflejan el nivel de coordinación militar y diplomática entre ambos países en un momento clave para la seguridad regional.

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