Suspenden clases en primaria de Tamaulipas tras amenazas a maestros

El temor a que se desatara un episodio de violencia similar al ocurrido recientemente en Michoacán —donde un adolescente asesinó a dos maestras— llevó a padres de familia de una primaria en Reynosa, Tamaulipas, a suspender las clases por su cuenta, luego de que un padre de familia protagonizara un altercado con otro tutor y amenazara a maestros del plantel.

Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de marzo a las 07:30 horas en la escuela primaria Lauro Aguirre, ubicada en la colonia Benito Juárez, al sur del municipio.

De acuerdo con versiones de los padres de familia, el incidente comenzó cuando un tutor reclamó a otro por las acciones de su hijo, quien presuntamente participaba en un caso de bullying.

La discusión escaló hasta llegar a los golpes y derivó en amenazas que generaron momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

El nerviosismo aumentó ante el temor de que se desatara un brote de violencia como el ocurrido en Michoacán, donde un joven asesinó a dos maestras con un arma larga.

Lo anterior, luego de que trascendiera que uno de los involucrados había amenazado con un arma de fuego a los maestros.

Ante la situación, los padres de familia decidieron recoger a sus hijos y retirarse del plantel, lo que originó la movilización de la Guardia Estatal, Fiscalía General y derivó en la suspensión de las clases.

Padres de familia decidieron recoger a sus hijos y retirarse del plantel Foto: Especial

Versión oficial

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que se registró un incidente en el plantel y aseguró que se activaron los protocolos de protección para salvaguardar la integridad de los alumnos, personal docente, madres y padres de familia.

“De acuerdo con el reporte institucional levantado en el plantel durante el ingreso de las y los estudiantes a la jornada escolar, se presentó un padre de familia que asumió una conducta agresiva y violenta, generando una situación de riesgo dentro de la comunidad escolar”, refiere el boletín oficial.

Agregó que en el mismo reporte se hizo constar que hubo amenazas dirigidas al personal docente y al directivo, lo que generó un ambiente de alarma e incertidumbre. Sin embargo, la dependencia no aclaró el grado de riesgo ni detalló si efectivamente existió un arma de fuego.

Al respecto, este medio consultó a las autoridades de seguridad, quienes se limitaron a señalar que la Secretaría de Educación emitiría un comunicado. Pese a que dicho boletín fue difundido, no se precisaron mayores detalles sobre la presunta arma.

En el comunicado, la Secretaría de Educación informó que las clases se reanudarían y emitió un llamado a madres, padres de familia y tutores a privilegiar siempre el diálogo, las vías institucionales y la convivencia respetuosa para la atención de cualquier diferencia o inconformidad.

Postura de los padres

Padres de familia señalaron que la situación se salió de control y que, en su opinión, pudo haberse evitado, pues la institución educativa ya había recibido quejas previas sobre casos de bullying y conflictos entre alumnos.

El temor, coincidieron, se desbordó ante el fantasma de la violencia escolar que recientemente ha cobrado visibilidad en el país.

JCS