Edadismo: la discriminación por edad que perjudica la salud y los derechos

El edadismo, también conocido como discriminación por edad, comprende el conjunto de estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios dirigidos hacia una persona por razón de su edad. Aunque puede afectar a individuos de cualquier grupo etario, la evidencia disponible indica que sus principales consecuencias recaen sobre las personas adultas mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el edadismo como la forma en que pensamos (estereotipos), sentimos (prejuicios) y actuamos (discriminación) hacia las personas en función de su edad. Esta definición pone de manifiesto que el problema no se limita a conductas abiertamente discriminatorias, sino que también incluye creencias y actitudes que, muchas veces, pasan inadvertidas en la vida cotidiana.

En la práctica, el edadismo puede expresarse de manera explícita, por ejemplo cuando una persona es excluida de una oportunidad laboral o se le niega un tratamiento médico por considerarse "demasiado mayor". Sin embargo, también suele manifestarse de forma más sutil mediante comentarios, actitudes paternalistas o la creencia de que todas las personas mayores son frágiles, dependientes o incapaces de aprender nuevas habilidades.

Estos estereotipos simplifican una realidad mucho más diversa. El envejecimiento es un proceso heterogéneo y las personas mayores presentan condiciones de salud, capacidades, experiencias y niveles de autonomía muy diferentes entre sí. Generalizar sobre este grupo de población favorece decisiones injustas y limita su participación plena en distintos ámbitos de la sociedad.

Impacto en la salud física y mental

Las investigaciones científicas han documentado que el edadismo tiene efectos negativos en múltiples dimensiones de la salud. En el ámbito físico, puede asociarse con una peor recuperación tras enfermedades, una menor participación en programas de prevención y rehabilitación, así como un mayor riesgo de deterioro funcional cuando las personas internalizan estereotipos negativos sobre el envejecimiento.

Las consecuencias también alcanzan la salud mental. Diversos estudios relacionan el edadismo con un mayor riesgo de depresión, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de soledad y aislamiento social. Estos efectos pueden reducir significativamente la calidad de vida y limitar la participación de las personas mayores en su comunidad.

Barreras en la atención médica

La discriminación por edad también puede influir en la atención sanitaria. En algunos casos, síntomas que requieren evaluación médica son atribuidos de manera errónea al "envejecimiento normal", lo que puede retrasar diagnósticos o derivar en tratamientos menos intensivos de los que serían clínicamente apropiados.

Este tipo de sesgos no solo afecta la calidad de la atención, sino que también puede incrementar las complicaciones de enfermedades potencialmente tratables y profundizar las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

Efectos en el empleo y la autonomía

Las consecuencias del edadismo se extienden al ámbito laboral. La discriminación por edad puede dificultar la contratación, limitar las oportunidades de ascenso o favorecer la salida anticipada del mercado de trabajo, reduciendo los ingresos y las posibilidades de desarrollo profesional de muchas personas mayores.

Además, las actitudes excesivamente paternalistas pueden restringir su autonomía al excluirlas de decisiones relacionadas con su propia vida, aun cuando conservan plenamente su capacidad para participar y decidir.

Un problema que afecta a toda la sociedad

Los efectos del edadismo no recaen únicamente sobre quienes lo experimentan. Su impacto también alcanza al conjunto de la sociedad.

La evidencia señala que esta forma de discriminación puede incrementar el gasto sanitario y social debido al deterioro acumulado de la salud, el aislamiento y las desigualdades en el acceso a los servicios. Asimismo, implica la pérdida de talento, experiencia y conocimiento cuando las personas mayores son excluidas del mercado laboral o de espacios de participación comunitaria.

El edadismo también debilita la cohesión entre generaciones al reforzar estereotipos que dificultan la colaboración y el aprendizaje mutuo. A ello se suma la vulneración del principio de igualdad de oportunidades y el desaprovechamiento de una población cuya participación adquiere cada vez mayor relevancia en un contexto de envejecimiento demográfico.

La evidencia científica

Uno de los principales documentos sobre este tema es el Informe mundial sobre el edadismo, publicado en 2021 por la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe concluye que el edadismo constituye un problema global con consecuencias para la salud, el bienestar y la economía. Entre sus principales recomendaciones destacan la necesidad de modificar las actitudes sociales hacia el envejecimiento, promover el contacto entre generaciones e implementar políticas públicas que prevengan la discriminación por edad.

La evidencia también fue reforzada por una revisión sistemática publicada en PLOS ONE en 2020 por Chang y colaboradores. El análisis reunió información de 422 estudios realizados en distintos países y encontró evidencia consistente de que el edadismo se asocia con peores resultados en salud física, salud mental y calidad de vida de las personas mayores.

Al tratarse de una revisión sistemática, este trabajo ofrece un nivel de evidencia superior al de un estudio individual, ya que integra resultados de numerosas investigaciones. No obstante, los autores señalan que la mayoría de los estudios analizados fueron observacionales, por lo que no siempre es posible establecer relaciones causales directas.

¿Cómo reducir el edadismo?

La evidencia científica identifica diversas estrategias que han mostrado resultados prometedores para disminuir la discriminación por edad.

Entre ellas destacan fomentar el contacto positivo entre distintas generaciones, impulsar leyes y políticas que prohíban la discriminación por edad, promover la educación sobre el envejecimiento desde edades tempranas y combatir los estereotipos que asocian automáticamente la vejez con dependencia o incapacidad.

También resulta fundamental favorecer la participación activa de las personas mayores en la comunidad, el ámbito laboral y los espacios de toma de decisiones, además de fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud para reducir los sesgos relacionados con la edad durante la atención médica.

Una prioridad de salud pública y derechos humanos

El conjunto de la evidencia científica coincide en que el edadismo representa un desafío tanto para la salud pública como para la protección de los derechos humanos. Sus efectos trascienden a las personas directamente afectadas y repercuten en los sistemas sanitarios, la productividad económica y la convivencia entre generaciones.

Reducir esta forma de discriminación no solo mejora el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. También contribuye a construir sociedades más inclusivas, equitativas y capaces de aprovechar plenamente la experiencia, los conocimientos y las capacidades de todas las generaciones.