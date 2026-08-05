Riesgo de injusticia por estrecho margen en examen

En la búsqueda por sanear el concurso de selección a licenciatura tras las irregularidades detectadas en su plataforma en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta un nuevo dilema: la repetición del examen puede dejar fuera a jóvenes que obtuvieron un resultado legítimo en la primera aplicación, no por haber hecho trampa, sino por la variación estadística propia de una prueba aplicada en un proceso de competencia extrema.

Ante la aplicación del examen presencial de control a poco más de 58 mil aspirantes, el especialista en evaluación educativa Bernardo Naranjo advierte sobre un escenario que se deberá considerar al momento de publicar los resultados: estudiantes que fueron seleccionados en julio podrían no obtener un lugar en la nueva evaluación pese a haber tenido un desempeño honesto.

“El problema central: jóvenes con un resultado honesto y admitidos en el primer examen, podrán quedar excluidos en el segundo por obtener un resultado menor, aunque estadísticamente sea similar. El margen de error puede convertirse en un margen de horror”, planteó Naranjo en sus redes sociales.

De acuerdo con el especialista, la dificultad surge porque en los procesos de admisión con una competencia extrema las diferencias de apenas unos cuantos aciertos pueden definir el ingreso o la exclusión de un aspirante.En el caso de la UNAM, la presión sobre los lugares disponibles ha llevado a algunas carreras a niveles de selectividad que, aunque no son directamente comparables con los procesos de admisión de universidades estadunidenses, muestran una competencia incluso más cerrada en términos de porcentaje de ingreso.

Según las cifras analizadas por Naranjo, ingeniería aeroespacial registró una tasa de admisión de 0.92%, médico cirujano de 1.21 por ciento y diseño gráfico de 2.11 por ciento. Estos porcentajes se encuentran por debajo de las tasas reportadas por instituciones como Caltech, Stanford, Harvard, Columbia, Princeton, MIT o Yale.

El especialista aclara quejas cifras no son equivalentes: mientras en Estados Unidos un estudiante puede enviar solicitudes a varias universidades y aparecer en los registros de distintas instituciones, en la UNAM los aspirantes participan por una sola carrera-plantel y los datos del concurso excluyen el pase reglamentado, por lo que reflejan únicamente el cupo disponible para el concurso de selección.

Sin embargo, sostiene que la comparación permite dimensionar la presión que existe sobre los lugares disponibles.

Uno de los puntos centrales está en las carreras donde los puntajes mínimos de ingreso se encuentran cerca del límite máximo de la prueba.

En médico cirujano en Ciudad Universitaria, el corte llegó a 117 aciertos de 120; mientras que en ingeniería aeroespacial alcanzó 117 aciertos de 120.

En ese nivel de desempeño, advierte, cientos de jóvenes pueden concentrarse alrededor del puntaje mínimo de admisión, haciendo más difícil que el examen distinga diferencias reales entre quienes obtienen resultados muy cercanos.