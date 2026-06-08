Policías arrastran y detienen a mujer; exesposo aprovecha para llevarse a hijos afuera del colegio

Dos oficiales esperaron a que Tania Flores recogiera a sus hijos su colegio en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México para detenerla, ponerle las esposas y arrastrarla por el piso, para después llevársela en una patrulla.

Mientras los oficiales se llevaban a la mujer, el exesposo se llevó a los hijos.

“No dejen que me lleven -los policías- ¡Por favor! ¡Me van a matar!”, gritaba la mujer desesperada mientras algunos vecinos sobre la calle de Fernández Leal, donde se ubica el colegio de sus hijos, trataban de ayudarla y pedían a los oficiales que no se la llevaran.

Excélsior preguntó a una de las personas que trataba de llevársela “¿Por qué se la llevan?”, a lo que respondió: “tiene una orden de aprehensión por maltrato animal”.

El hombre que iba vestido de civil sacó una identificación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y mostró una orden de aprehensión.

La hija de Tania lloraba desesperada y otra madre de familia trataba de calmarla.

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En ese momento llegó el padre y se acercó a los niños para tratar de llevárselos, pero los niños se hicieron para atrás con miedo, alejándose de él. Al final se los acabó llevando.

Mientras Tania pedía que no se la llevaran en la patrulla, se acercó el exesposo y dijo a Excélsior: “ella tiene una denuncia por maltrato animal, por eso se la van a llevar”.

Momentos después Tania dijo que tiene una orden de restricción contra su exesposo.

A pesar de los esfuerzos de los vecinos, los oficiales subieron a la mujer a una patrulla negra con placas FGJ-74-A4, con las siglas PBI que corresponden a la Policía Bancaria y de Valores.

El 10 de mayo de 2025, Excélsior publicó el reportaje: “Elección Judicial CDMX: Por unos jueces que respeten a las mamás”, en el que se documentaron los casos de varias madres de familias que fueron víctimas de violencia por parte de sus exesposos y al final ellos pusieron denuncias por delitos que ellas no habían cometido.

El objetivo de los exesposos es que las detuvieran y les quitaran a los hijos.