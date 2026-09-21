SCJN debe solventar la deuda con las víctimas de terrorismo de Estado: Fundar

Fundar, Centro de Análisis e Investigación celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso Rosendo Radilla y urgió a que, en la resolución de éste, los ministros “pongan en el centro la deuda de verdad y justicia que hay con las víctimas del terrorismo de Estado”.

“Es una decisión muy relevante el que se haya confirmado esta atracción, a pesar de que tardó, pero es una buena noticia y ahora lo que sigue es que, contrario a lo que sucedió con esta atracción, que lo más pronto posible se resuelva el fondo de esta controversia”, indicó Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar.

Humberto Guerrero, coordinador en Fundar, enfatizó que la SCJN debe colocar en el centro de su pronunciamiento la impunidad y el terrorismo de Estado vividos durante la "Guerra Sucia". Especial

El Centro de Análisis ha acompañado el litigio de la familia de Rosendo Radilla, líder campesino y luchador social desaparecido el 25 de agosto de 1974, durante la llamada Guerra Sucia.

De acuerdo con sus especialistas, el caso Rosendo Radilla transformó el sistema jurídico mexicano. El litigio iniciado por la familia derivó en una sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual obligó al Estado mexicano a restringir el fuero militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos, lo que motivó una reforma al Código de Justicia Militar.

Tita Radilla Martínez ha dedicado 52 años de su vida a buscar a su padre, Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974. Especial

“La Corte Interamericana también se refirió a mejorar la definición del delito de desaparición forzada. Eso también permitió detonar lo que más adelante sería toda una ley”, señaló al respecto la defensora Natalia Pérez, integrante de Fundar.

Además, subrayó que el caso sentó las bases para que la Suprema Corte determinara que el Estado debe cumplir obligatoriamente con las sentencias internacionales.