Luego de la polémica desatada por la difusión de fotografías de su festejo de cumpleaños —en las que apareció acompañado de uno de sus colaboradores imputado por un atropellamiento mortal— y tras el público reproche de la gobernadora Rocío Nahle García, Esteban Ramírez Zepeta anunció este martes su renuncia a la dirigencia estatal de Morena en Veracruz.

A través de un mensaje difundido en video, Ramírez Zepeta informó que un día antes acudió a la Ciudad de México, en el marco de una reunión de dirigencias estatales, para presentar formalmente su dimisión y separarse del Comité Ejecutivo Estatal, tras seis años al frente del partido en la entidad.

"Después de todo lo sucedido en redes sociales y medios de comunicación, el día de ayer estuve en la Ciudad de México en la reunión de las dirigencias estatales y, platicando con compañeros, militantes y simpatizantes del movimiento aquí en Veracruz, he tomado la decisión ayer mismo de presentar mi renuncia (...) para separarme del encargo que tengo como presidente del partido", señaló.

Ramírez Zepeta aseguró que su salida obedece a una decisión personal tomada "con la mayor transparencia necesaria", argumentando que su responsabilidad es poner por delante los principios, la honestidad y la unidad del movimiento.

Asimismo, afirmó que se va "tranquilo" y ofreció su respaldo y estructura territorial a quien el Comité Ejecutivo Nacional designe como delegado en funciones de presidente.

En su mensaje de despedida, dedicó un agradecimiento especial a la gobernadora Rocío Nahle por la confianza y el compañerismo de años, asegurando que no la defraudará y que continuará trabajando desde "otra trinchera" y en territorio.

El origen de la crisis

La salida de Ramírez Zepeta ocurre días después de que escalara un escándalo en redes sociales por la publicación de imágenes de su fiesta de cumpleaños, las cuales fueron bajadas posteriormente.

En ellas, además de exhibirse en ropa interior y en medio de celebraciones que generaron cuestionamientos de la oposición y de la propia militancia sobre su conducta y el manejo de los recursos del partido, apareció acompañado de Carlos Alberto "N".

Dicho colaborador fue imputado por homicidio culposo tras atropellar y causar la muerte de José Luis Chipahua Bernabé, un joven pescador de la comunidad Los Juanes, en el municipio de Uxpanapa, en mayo de 2025.

En aquella ocasión, la camioneta conducida por Carlos Alberto "N" formaba parte de la comitiva que acompañaba a Ramírez Zepeta a un arranque de campaña; tras el impacto, la caravana continuó su marcha sin auxiliar a la víctima, lo que desató protestas de los pobladores ante la Fiscalía local.

La aparición del imputado junto al líder partidista —quien además fue elogiado en redes como "mentor, consejero, jefe y ejemplo de vida"— provocó la reacción de la gobernadora Rocío Nahle.

Cuestionada sobre el tema, la mandataria calificó de "reprobable" la conducta de Ramírez Zepeta y subrayó que quienes ostentan cargos públicos o partidistas están obligados a dar ejemplo tanto en su vida pública como privada, invocando los principios de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Nahle puntualizó que correspondía a las instancias internas de Morena determinar si procedía alguna sanción, su deslinde público terminó por acelerar la salida de quien dirigió al partido en Veracruz desde 2020, luego de que en 2025 el Congreso Nacional extendiera por dos años más el periodo de las dirigencias estatales.

Morena perfila a fundadora del partido para relevo

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena prevé para el próximo viernes la designación de Laura Yazmín Ugalde Colunga como delegada en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, en sustitución de Esteban Ramírez Zepeta.

Ugalde Colunga es descrita como obradorista y fundadora del Morena.

Actualmente participa en el Instituto Nacional de Formación Política, donde coordina trabajos de la tercera circunscripción.

Su trayectoria se ha desarrollado en áreas de organización y formación de militantes.

Su presencia en la política electoral veracruzana se remonta al menos a 2015, cuando fue suplente de Ana Luisa García Ríos, candidata a diputada federal por el distrito 08 de Xalapa Rural, y representante del partido ante el Consejo Distrital del INE.

En 2018 fue suplente de Jessica Ramírez Cisneros, diputada local por Minatitlán.

En 2019 participó en procedimientos ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre la actuación de la bancada morenista en el Congreso local, y en 2020 estuvo en la presentación de la Escuela Nacional de Formación Política en Veracruz.

La dirigencia nacional la contempla mientras el partido se prepara para el proceso electoral de 2027, cuando se renovará el Congreso de Veracruz. Ramírez Zepeta confirmó este 24 de noviembre su renuncia, dijo que seguirá en el movimiento y realiza la entrega-recepción.