Detienen a exregidora de Morena en Veracruz y queda a disposición de la FGR

Gloria Priscila Carrera Illescas, exregidora de Morena en el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, fue detenida la madrugada de este viernes por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Riviera Veracruzana y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor de las 05:12 horas del 6 de noviembre, en el fraccionamiento Lomas del Sol, perteneciente al municipio de Alvarado.

Tras su detención, Gloria Priscila Carrera Illescas fue trasladada a instalaciones de la FGR en Veracruz, donde quedó a disposición de la autoridad federal.

Hasta la tarde de este viernes, las autoridades no habían informado públicamente el motivo de la detención ni los posibles delitos que se le atribuyen. Tampoco se había precisado su situación jurídica.

Gloria Priscila Carrera Illescas se desempeñó como regidora tercera del Ayuntamiento de Tierra Blanca durante el periodo municipal 2022-2025, cargo al que llegó postulada por Morena.

La exfuncionaria mantenía actividad política después de concluir su gestión municipal. De acuerdo con información local, recientemente había manifestado interés en participar en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación Distrital del distrito 23, con cabecera en Cosamaloapan.

La detención se conoció mientras se registraba una movilización de autoridades federales en las instalaciones de la FGR ubicadas en la avenida J.B. Lobos, en el puerto de Veracruz.