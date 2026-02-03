Dan de alta a Elizabeth Montoya, diputada de Movimiento Ciudadano atacada a balazos en Culiacán

La diputada Elizabeth Montoya Ojeda, de Movimiento Ciudadano, fue dada de alta tras permanecer cinco días hospitalizada tras resultar herida durante el ataque a balazos del que fue víctima junto con el legislador Sergio Torres Félix en el centro de Culiacán, Sinaloa, el pasado 28 de enero.

La legisladora recibió el alta médica el lunes 2 de febrero tras presentar una evolución favorable de salud, lo que llevó a los doctores a autorizar su salida para que continúe con su recuperación en casa luego de haber sido sometida a una intervención quirúrgica debido a las heridas por arma de fuego.

De acuerdo con reportes médicos, Montoya Ojeda resultó herida en el rostro por el ataque a balazos tras salir del Congreso de Sinaloa, por lo que habría sido sometida a una cirugía reconstructiva. La legisladora viajaba junto con Sergio Torres Félix en un vehículo Audi blanco por la avenida Paseo Niños Héroes cuando un grupo armado los atacó.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reveló durante la plenaria con diputados y senadores de su partido, que la diputada local había perdido un ojo tras las heridas por la agresión a balazos en Culiacán.

Sergio Torres Félix, en estado crítico y bajo observación

Sergio Torres Félix, el también coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, continúa hospitalizado y recibiendo atención médica tras el atentado perpetrado en su contra por una célula de Los Chapitos, la cual fue identificada por las autoridades como la que está detrás de estos hechos.

El exalcalde de Culiacán fue el que resultó con las heridas más graves debido al ataque a balazos, las cuales lo mantienen en terapia intensiva, donde continúa bajo observación médica y su estado de salud se reporta como crítico. De acuerdo con Álvarez Máynez, el diputado local fue herido en la cabeza.

De acuerdo con el más reciente reporte médico, Sergio Torres Félix presenta mejorías leves, pero significativas. El legislador se encuentra sedado y los doctores están a la espera para que disminuya la inflación, a fin de dar un diagnóstico.

Detienen a implicado en ataque

Fuerzas federales capturaron hoy 3 de febrero a uno de los implicados en el ataque a balazos contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix. Se trata de Jesús Emir Bazoco Peraza, alias El Compa Güero o Radio 13, operador del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, El Compa Güero era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal de Los Chapitos que eran usados para ataques.

El primer implicado en ser detenido por el ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano fue capturado durante un operativo en la colonia Universidad, como parte de las investigaciones del caso, con acciones de vigilancia y seguimiento. Autoridades le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, un vehículo y dos equipos telefónicos.

Hasta ahora, se trata del primer detenido por estos hechos y las autoridades aún no han dado a conocer cuál fue el móvil del atentado contra los diputados locales de Movimiento Ciudadano, quienes fueron agredidos a balazos al salir del Congreso de Sinaloa para dirigirse hacia la Ciudad de México para participar en la plenaria del partido.

