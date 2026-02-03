Más de 90 mil turistas visitan Acapulco en fin de semana largo

Este fin de semana largo dejó importantes ingresos para el estado de Guerrero.

Se reportó a una ocupación hotelera general promedio del 81.3%, obteniendo ingresos por 928.9 millones de pesos y la llegada de 142 mil 955 visitantes.

Acapulco registró una ocupación promedio del 85.1%, con una derrama económica de 554.8 millones de pesos y la llegada de 90 mil 131 turistas.

Por otra parte, el binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo registró una ocupación del 84.2%, con un promedio de 32 mil 595 turistas.

Mientras que la ciudad colonial de Taxco tuvo una ocupación hotelera del 65.9%, con 16 mil 563 visitantes y una derrama económica de 77.5 millones de pesos. Mientras que en la Costa Grande, en el municipio de La Unión, que comprende Saladita, Troncones y Majahua, se obtuvo una ocupación del 71.2%.

Salvavidas rescatan a dos turistas arrastrados por el mar

Por Fernando Dávila

Un rescate en plena playa de Acapulco, Guerrero, quedó grabado en video y dado a conocer en redes sociales, en el cual dos turistas fueron los protagonistas debido a que fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

A pesar de la señalización por parte de las autoridades del puerto que había colocado bandera roja en la zona, los visitantes hicieron caso omiso y se acercaron al mar, sin embargo este no perdonó, arrastrándolos hacia dentro.

Al ver lo que estaba pasando, el equipo de salvavidas que se encontraba en ese momento rápido se lanzó al mar, enfrentando el fuerte oleaje hasta llegar con las personas, logrando sacarlas a ambas hasta la orilla, donde pusieron a salvo su vida.

Tras el acontecimiento, las corporaciones de emergencia reforzaron la vigilancia en las zonas de mayor afluencia turística, reiterando el llamado a visitantes y residentes a respetar las señales y seguir las indicaciones de los salvavidas, con el fin de prevenir accidentes en las playas del puerto.

Había alerta con bandera roja

Las banderas en la playa señalan el nivel de seguridad para los asistentes, ya sean locales o de otros lugares del país o el mundo, según sea el caso. En el tema particular de lo sucedido en Acapulco, autoridades de Protección Civil habían colocado la bandera roja, que representa condiciones como oleaje elevado, mar de fondo y corrientes fuertes, factores que pueden poner en peligro incluso a nadadores con experiencia.

Colores y significado de banderas en la playa:

*Bandera Verde: Condiciones seguras y aptas para el baño.

*Bandera Amarilla: Peligro medio. Se permite nadar con precaución debido a oleaje o corrientes moderadas.

*Bandera Roja: Peligro alto/Prohibido bañarse. Indica fuerte oleaje, corrientes intensas o agua peligrosa.

*Doble Bandera Roja: Prohibido el ingreso al agua. El mar presenta condiciones extremadamente peligrosas.

*Bandera Púrpura/Morada: Presencia de animales marinos peligrosos (medusas, mantarrayas).

*Roja y Amarilla: Zona de baño vigilada por socorristas, área recomendada.

*Negra y Blanca (Cuarteada): Área delimitada para el uso de tablas de surf o embarcaciones no motorizadas.

*Bandera Blanca: Indica, en algunos lugares, un niño perdido o, en otros, un servicio de primeros auxilios (según el país).

*Manga de viento naranja: Indica vientos fuertes, prohibido el uso de elementos inflables.

