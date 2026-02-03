Las 210 principales presas del país registran 67% de llenado, informa Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que en los últimos 15 días, las 210 principales presas del país, perdieron mil 99 millones de metros cúbicos de agua, para contar con un total de 83 mil 312 millones de metros cúbicos de agua disponible.

A la fecha, el déficit de agua es de dos por ciento con respecto a la media histórica, para estas fechas.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Conagua destacó que los embalses tienen un promedio de 67 por ciento de llenado.

De acuerdo a la Conagua, actualmente hay 23 presas con más del 100 por ciento de almacenamiento, 101 entre 75 y 100 por ciento, 42 entre 50 y 75 por ciento y 44 con menos del 50 por ciento.

Grafica del almacenamiento nacional de presas en Mexico de enero de 2015 a febrero de 2026, mostrando el promedio historico y el nivel actual de 83,312 millones de m3, equivalente al 67% de llenado. Conagua

Según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el total de almacenamiento de las presas en México representa una ligera disminución respecto al nivel histórico promedio, situándose en 67% de llenado general.

Es importante señalar que las 23 presas que superan el 100% de su capacidad se concentran principalmente en regiones con alta pluviosidad o con recientes aportes de lluvias significativas, mientras que las 44 presas con menos del 50% se ubican mayormente en zonas áridas o con mayor demanda agrícola.

Grafica del almacenamiento de 210 presas en Mexico al 2 de febrero de 2026, mostrando volumen almacenado por organismo de cuenca y porcentaje de llenado respecto al promedio historico. Conagua

Para ponerlo en perspectiva, los 83 mil 312 millones de metros cúbicos actuales representan aproximadamente 1.9% menos que el promedio histórico para este periodo, lo que indica un déficit leve, aunque no crítico, en el abastecimiento hídrico nacional.

La pérdida de mil 99 millones de metros cúbicos en solo 15 días refleja la alta volatilidad en los niveles de almacenamiento debido a factores como el consumo urbano, agrícola y las evaporaciones por clima seco.

Según datos históricos de Conagua, el promedio de llenado de presas a inicios de febrero suele rondar entre 68 y 70%, por lo que la situación actual se mantiene dentro del rango habitual.

Sin embargo, el monitoreo constante sigue siendo relevante, especialmente para las presas con menos del 50% de llenado, ya que podrían afectar el suministro en regiones críticas si no se presentan lluvias suficientes en las próximas semanas.

