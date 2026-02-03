Detienen a un "implicado en el cobarde ataque a diputados de MC": García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de uno de los responsables del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya. Se trata de Jesús "N", alias “El Compa güero” o “Radio 13”.

En una acción encabezada por la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa”.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, García Harfuch, subrayó, “el detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”.

Además, agregó, “las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Diputados de MC permanecen hospitalizados

Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Elizabeth Montoya y Sergio Torres Félix, permanecen hospitalizados tras el atentado armado del que fueron víctimas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Autoridades estatales confirmaron que ambos legisladores presentan una leve mejoría en su estado de salud, mientras continúan las investigaciones oficiales para esclarecer los hechos.

El ataque ocurrió la tarde del 28 de enero, en una zona céntrica de la capital sinaloense con alta afluencia vehicular y peatonal. Tras la agresión, elementos de seguridad acordonaron el área para permitir el trabajo de servicios periciales y ministeriales. En el atentado también resultó lesionado un escolta de los diputados.

Avanza recuperación de Elizabeth Montoya

Personal médico reportó una evolución clínica favorable de Elizabeth Montoya. La diputada continúa hospitalizada bajo observación, como medida preventiva para atender las secuelas derivadas del ataque y descartar posibles complicaciones.

Según fuentes médicas, su estado de salud es estable, por lo que se mantiene un esquema de seguimiento clínico y atención especializada. Hasta el momento, no se ha informado una fecha definida para su alta médica, aunque su recuperación avanza de manera constante.

Arma asegurada al implicado en el ataque a disputados de MC. X

Con ligera mejoría de Sergio Torres Félix

El diputado Sergio Torres Félix permanece internado en terapia intensiva, intubado y bajo estricta vigilancia médica. Especialistas informaron que el legislador ha respondido positivamente al tratamiento, aunque su condición continúa siendo delicada.

El equipo médico evalúa de forma permanente la posibilidad de una intervención quirúrgica para retirar el proyectil alojado en su cabeza. La decisión dependerá de su evolución neurológica y de los riesgos clínicos que implique el procedimiento.

Por su parte, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que, pese a la gravedad de las lesiones, el diputado registra una ligera mejoría, lo que mantiene expectativas cautelosas tanto entre el personal médico como entre sus familiares.A cinco días del atentado, fuentes cercanas al entorno de los diputados señalaron que Sergio Torres Félix se mantiene con ánimo y fortaleza, mientras familiares y colaboradores continúan atentos a su evolución. Paralelamente, las autoridades estatales y ministeriales mantienen las investigaciones abiertas para determinar las circunstancias y responsables del ataque armado.

