Cox destaca la importancia de una regulación clara para la transición energética en América Latina

Durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en Panamá, Cox destacó que una regulación clara, contar con una planificación energética a largo plazo y la colaboración público-privada son clave para garantizar una transición energética ordenada y sostenible en la región.

"La transición energética solo puede ser exitosa si se construye sobre una regulación clara y una planeación estructural del país. Es indispensable que existan planes que puedan caminar y mantenerse vigentes incluso ante cambios de gobierno, para dar certidumbre a la inversión y garantizar una transición ordenada", destacó Hurtado de Mendoza.

El directivo de Cox enfatizó la importancia de trabajar de la mano con gobiernos, organismos multilaterales y actores estratégicos del sector energético, a fin de generar condiciones que impulsen la descarbonización, fortalezcan la infraestructura y promuevan el desarrollo de cadenas de valor en torno a la energía limpia en la región.

El panel fue presentado por Sandra Conde, directora de Energía, Gas y Minería Estratégica de CAF, y moderado por la periodista internacional Andrea Bernal, quien condujo el diálogo sobre los principales retos regulatorios, financieros y estructurales de la transición energética en América Latina.

Entre los panelistas participantes destacaron Mónica Lupiáñez, directora regional de Renovables de InterEnergy; Sebastián Ruales, CEO and Co-Founder de BIA; Andrés Rebolledo Smitmans, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); y Javier Pastorino, director general de LATAM Norte en Siemens Energy.

A lo largo del diálogo se abordaron temas como la descarbonización, el financiamiento de la transición energética, el desarrollo de cadenas de valor de minerales críticos y la oportunidad de que América Latina avance hacia una industrialización basada en energía limpia, en lugar de limitarse a la exportación de materias primas.

Con su participación en este foro internacional de alto nivel, Cox reafirma su compromiso con una transición energética responsable, basada en certidumbre regulatoria, planeación de largo plazo y colaboración estratégica, contribuyendo activamente al desarrollo sostenible de América Latina.