En Veracruz, chofer es obligado a golpes a devolver pasaje
Un chofer en Veracruz fue obligado a golpes a devolver un pasaje; el video viral expuso abusos en el transporte público y abrió debate en redes sociales.
Un video grabado en el puerto de Veracruz se ha viralizado en redes sociales y ha desatado un intenso debate sobre los abusos y agresiones que también enfrentan los choferes. La grabación muestra cómo un conductor es presionado por dos pasajeras para devolver el costo de un pasaje, lo que derivó en una confrontación dentro de la unidad.