Otra día de caos: Normalistas bloquean la autopista México-Cuernavaca

La circulación en la autopista México-Cuernavaca se encuentra paralizada hacia la capital del país.

Un contingente de estudiantes pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa mantiene un bloqueo total en dirección a la CDMX, lo que ha generado severas afectaciones para el transporte particular y de carga.

La circulación desde Cuernavaca es desviada hacia carretera libre a la altura del kilómetro 53 (Poblado de Tres Marías), reportó Capufe. El tránsito hacia dicha ciudad se reabrió alrededor de las 15:00 horas luego de estar cerrado.

Los manifestantes, quienes se presentan con el rostro cubierto, arribaron al lugar a bordo de varios autobuses de pasajeros.

El grupo tomó el control de las plazas de cobro de Tlalpan, permitiendo el tránsito de los automovilistas a cambio de una cooperación voluntaria.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos entre los inconformes y los automovilistas o las autoridades. No obstante, un fuerte despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se mantiene en el perímetro para vigilar de cerca el desarrollo de la movilización y salvaguardar el orden público.

Las corporaciones viales han recomendado a la población civil tomar prevenciones antes de acercarse al tramo afectado.