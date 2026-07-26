Capturan a Estrellita, tercera implicada en feminicidio de Dafne en academia | VIDEO

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó la detención de Estrella "N", alias "Estrellita", identificada como la tercera persona presuntamente implicada en el feminicidio de Dafne, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero.

La captura fue dada a conocer durante los primeros minutos de este domingo 26 de julio de 2026, luego de la detención del director del plantel, Jorge "N", como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que "agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una Orden de Aprehensión en contra de una mujer por su probable participación en los hechos registrados el pasado 16 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero."

Asimismo, la dependencia agregó que "es de señalar que, la detenida fue puesta a disposición de un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho."

La captura de Jorge Luis "P" fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de la investigación por el fallecimiento de la menor, ocurrido el 13 de julio; segundo implicado detenido. Foto: Redes sociales.

¿Quién es Estrella "N", alias "Estrellita"?

De acuerdo con los informes ministeriales, Estrella "N" era señalada como encargada de la academia militarizada y tenía bajo su responsabilidad el cuidado de las adolescentes que permanecían en el campamento.

Las primeras investigaciones indican que fue detenida en un domicilio del municipio de Ciudad Madero, donde presuntamente permanecía oculta.

Su nombre cobró relevancia desde las primeras horas posteriores al fallecimiento de Dafne, ya que fue quien mantuvo contacto con la madre de la menor para informarle sobre lo ocurrido.

Según el testimonio de Alejandra Quintos, madre de la adolescente, la explicación proporcionada por Estrella "N" cambió conforme transcurrieron las horas.

Inicialmente le aseguró que había auxiliado a Dafne tras un incidente y que la situación estaba controlada. Incluso le comentó: "Yo la bañé", al explicar que la menor había vomitado y posteriormente se encontraba estable.

Sin embargo, antes de esos hechos, Dafne había enviado un video a su madre donde aparecía con golpes en el rostro y aseguraba haber sufrido una caída, además de pedirle que no difundiera las imágenes.

Posteriormente, las llamadas realizadas por Estrella "N" fueron cambiando de versión. Primero solicitó a la madre que acudiera al campamento; minutos después le pidió que ya no realizara el viaje. Más tarde volvió a comunicarse para señalar que Dafne se había desmayado en la regadera y finalmente informó que la adolescente ya no presentaba signos vitales.

Exalumnos y padres señalan prácticas de violencia

Tras darse a conocer el caso, diversos exalumnos compartieron públicamente experiencias vividas dentro de la academia militarizada.

Algunos señalaron que "Estrellita" era una "mala persona", al asegurar que presuntamente aplicaba métodos disciplinarios que incluían baños con agua helada, humillaciones y golpes.

Por otra parte, padres de familia indicaron que Estrella "N" era uno de los principales enlaces administrativos de la institución, encargándose del seguimiento de colegiaturas y otros trámites relacionados con el funcionamiento del plantel.

La Fiscalía de Tamaulipas informó que la detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

De acuerdo con la autoridad, la orden de aprehensión fue sustentada con pruebas periciales y testimoniales obtenidas durante la integración de la carpeta de investigación.

La dependencia reiteró que las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y llevar ante la justicia a todas las personas que pudieran tener responsabilidad en el caso.