CNTE afirma que llegará “a la final” hasta abrogar la Ley del ISSSTE

Al pronosticar que llegarán “a la final” hasta lograr la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la CNTE aseguró que sus demandas no son en contra de la afición futbolera mexicana.

Previo a su ingreso a la Secretaría de Gobernación, la comisión única negociadora de la CNTE expuso que acude para escuchar “propuestas nuevas”; de no ser así, emprendería una marcha hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y daría a conocer un plan de acción que agruparía las demandas no solo de los maestros, sino de las madres buscadoras, la problemática de las preparatorias de la Ciudad de México y hasta la huelga del Monte de Piedad.

Incluso, Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, lanzó el reto de cuál va a ser el marcador entre el gobierno federal y las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Mañana la afición va a conocer nuestras demandas y hemos dicho que no es contra la afición; tal vez algunos de nosotros, de nuestros compañeros, también somos aficionados al futbol, pues en nuestras escuelas se juega futbol. Invitamos a que armen ya su reta los medios contra la CNTE y vamos a ver cómo nos va. No termina —como se dice en términos de futbol— hasta el último minuto (la lucha); vamos a llegar a la final con la abrogación de la Ley del ISSSTE, eso es lo que esperamos el día de hoy”, sostuvo el líder disidente.

A la mesa de negociación de este miércoles acuden los titulares de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de Educación Pública, Mario Delgado, así como el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.