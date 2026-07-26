Colapsa puente peatonal en playa de Colima

Un puente peatonal ubicado en la playa La Boquita, en el municipio de Manzanillo, en Colima colapsó la tarde de este sábado, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia para atender a las personas que se encontraban en las inmediaciones de la estructura.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, el incidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde. Tras el reporte, guardavidas y paramédicos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo acudieron al sitio para brindar auxilio y verificar si había personas lesionadas.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, el incidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde del sábado. Especial

La dependencia informó que no se registraron personas con lesiones de gravedad. Como resultado del desplome, dos personas presentaron lesiones leves y recibieron atención por parte de los servicios de emergencia.

El área fue resguardada mientras las autoridades realizaban la evaluación de la estructura y de las condiciones de seguridad en la zona, una de las más concurridas del puerto durante el actual periodo vacacional de verano.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial las causas que provocaron el colapso del puente peatonal ni si permanecerá restringido el acceso mientras se llevan a cabo las inspecciones correspondientes.