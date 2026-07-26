Detienen a mujer por tentativa de parricidio en Jalisco; menores sobrevivieron

Una mujer identificada como Fabiola "N" fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de parricidio, luego de que, presuntamente, intentara envenenar a sus tres hijos menores de edad al mezclar raticida en una bebida que les ofreció.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio en un domicilio de la localidad de San Sebastián El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Inicialmente, el caso fue atendido como una aparente intoxicación accidental; sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco apuntaron a que el envenenamiento habría sido provocado de manera intencional.

Los menores, de 9, 7 y 3 años de edad, fueron auxiliados por paramédicos y trasladados de emergencia a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención médica especializada. El personal del hospital notificó el caso al Ministerio Público, lo que dio origen a la carpeta de investigación.

Tras recabar pruebas, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia obtuvo una orden de aprehensión en contra de Fabiola "N", al existir indicios de que habría colocado el veneno en la bebida consumida por sus hijos.

Las autoridades informaron que los tres menores lograron recuperarse y actualmente se encuentran estables, además de permanecer bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras continúan las investigaciones.

La mujer quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica. De acuerdo con la Fiscalía, el proceso penal continúa y se siguen integrando pruebas para esclarecer completamente los hechos.

¿Qué es el parricidio?

El parricidio es el delito que consiste en privar de la vida a un familiar cercano, como el padre, la madre, un hijo, el cónyuge o una persona con la que exista una relación de parentesco o vínculo familiar reconocido por la ley. En muchos países, incluido México, este delito se castiga con penas más severas que el homicidio debido a la relación de confianza y parentesco entre la víctima y el agresor.

Según el Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de parricidio contempla penas que van de 25 a 45 años de prisión cuando se acredita que una persona priva dolosamente de la vida a un familiar con quien mantiene un vínculo de parentesco o una relación reconocida por la ley. En este caso, al no haberse consumado el hecho, la imputación corresponde a tentativa de parricidio, cuya sanción será determinada conforme al desarrollo del proceso judicial.