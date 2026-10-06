Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta

Mejorar las condiciones de seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias mexicanas es una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al informar sobre la detención de un presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

García Harfuch informó que el pasado 5 de octubre fue detenido en Zapopan, Jalisco, Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del CJNG, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en la que participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC.

Las autoridades también contaron con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como con el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron los movimientos del presunto integrante del grupo criminal y lograron ubicarlo.

Las investigaciones relacionan a Iván “N” con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en Jalisco en 2015, en el que murieron integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

La detención ocurrió en flagrancia y durante el operativo fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Señalado por Estados Unidos

García Harfuch señaló que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Iván “N” por sus presuntos vínculos con el CJNG y lo identificó como integrante del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder de esa organización criminal.

Como parte de las investigaciones también se realizó intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El secretario reconoció el trabajo de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, así como de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI.

También agradeció el apoyo de los gobiernos de Veracruz y Jalisco, encabezados por Rocío Nahle y Pablo Lemus, respectivamente.

García Harfuch sostuvo que las acciones contra las organizaciones criminales tienen como objetivo que las familias mexicanas puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad.