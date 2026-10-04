Dan prisión preventiva a “Capitán Sol”, implicado en red de huachicol fiscal

El excapitán de corbeta Miguel Ángel “N”, alias “Capitán o Comandante Sol”, relacionado a los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna, recibió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por un Juez Federal de Control, por su vinculación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, con los elementos aportados se obtuvo la medida cautelar en contra de Solano Ruiz, la que se cumplirá en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR indicó que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue el encargado de formular dicha imputación, por lo que la autoridad judicial decretó la continuación de la audiencia inicial para el próximo jueves ocho de octubre.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Solano Ruiz está relacionado con los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina-Armada de México (Marina), José Rafael Ojeda Durán, en una presunta red de tráfico de hidrocarburos para cometer delitos fiscales.

El “Capitán Sol” presuntamente mantuvo un nivel de dirección, influencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Marina, así como gestión de dádivas para simular revisiones; además, se le vincula con el flujo financiero de dinero ilícito en ese esquema.

El también llamado “Comandante Sol” fue detenido el viernes pasado, en Zapopan, Jalisco, derivado del trabajo de investigación la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, a través de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Así cayó el "Capitán Sol"

Por Raúl Flores

La captura de Miguel Ángel “N”, alias el “Capitán Sol”, “El Fantasma” o “Mike" en Zapopan, Jalisco, fue el punto final de una operación de inteligencia y contrainteligencia naval que se extendió durante más de un año y que tuvo uno de sus principales ejes en el seguimiento de su círculo más cercano, incluidas sus relaciones sentimentales.

El objetivo no era solamente conocer los movimientos del presunto operador vinculado con una red dedicada al tráfico ilícito de combustibles. Los trabajos buscaron reconstruir su entorno, identificar patrones y detectar cualquier movimiento de familiares, colaboradores y personas cercanas que pudiera conducir hasta su ubicación.

De acuerdo con información del expediente a la que tuvo acceso Excélsior, Miguel Ángel “N” era considerado uno de los principales operadores de una estructura relacionada con el denominado “huachicol fiscal”. También aparecía vinculado con posibles actividades de cohecho, corrupción, lavado de dinero, entre otros delitos.

Crónica de una detención

Para lograr la localización del escurridizo “fantasma”, Inteligencia Naval amplió el cerco hacia su entorno inmediato. Fueron vigilados domicilios y vehículos, se analizaron cámaras y redes sociales, registros telefónicos, rutas de movilidad y operaciones financieras.

También se recurrió a fuentes humanas y cerradas en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz. En total se realizaron 150 análisis de registros telefónicos y rutas de movilidad, 86 consultas a fuentes humanas y cerradas, además de más de 600 análisis financieros sobre personas pertenecientes al círculo cercano del objetivo prioritario.

El círculo sentimental, pieza del seguimiento

En el curso de la investigación, las parejas sentimentales de Miguel Ángel “N” se convirtieron en una pieza relevante para los agentes de inteligencia naval. El seguimiento de las personas que integraban su círculo más cercano permitió identificar movimientos y contactos que, finalmente, rompieron el aislamiento con el que intentaba mantenerse fuera del radar de las autoridades y evitar su localización.

Una de esas líneas resultó decisiva. Inteligencia Naval detectó en 2026 la presencia de Miguel Ángel “N” en México mediante información relacionada con Helan Dayana “N”. A partir de ese seguimiento se estableció que se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan. Cabe destacar que la operación había entrado desde agosto de 2025 en una etapa enfocada específicamente en conseguir su aprehensión.

En esa fase participaron la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol y agencias de inteligencia de otros países. El objetivo pasó de reconstruir sus actividades a establecer con precisión dónde se encontraba y generar las condiciones para la intervención ministerial. Con la ubicación confirmada en Villa Verona, Inteligencia Naval compartió la información con la FGR para la planeación de la operación para capturar al objetivo prioritario.

El 1 de octubre, elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron el cateo y posteriormente cumplimentaron la orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.