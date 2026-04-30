Cae sujeto que mató a una mujer en casa hogar de Temixco, Morelos

Autoridades del estado de Morelos detuvieron a Johan Itzumy “N”, requerido por un juez de control por la posible comisión del delito de feminicidio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio lo ubicaron y aseguraron en el municipio de Temixco.

Se espera que comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.

De los hechos, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio argumentó que se suscitaron el pasado 25 de febrero de esta anualidad, cuando una mujer fue privada de la vida en una casa hogar en Temixco.

Al activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, la fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación de Johan Itzumy “N”.

Así, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Johan Itzumy “N”, cumplimentada por la AIC.

Le dan 26 años por intento de feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo una sentencia condenatoria de 26 años y ocho meses de prisión en contra de César Genaro “N”, hallado penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, en hechos suscitados en el municipio de Tlaltizapán.

Lo anterior, como resultado de las pruebas presentadas por la Fiscalía Regional Sur Poniente, a través del agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad Especializada de Delitos Diversos, con las que se demostró la responsabilidad de César Genaro “N” en la comisión del delito.

De los hechos, se conoció que se suscitaron el 11 de febrero del 2021, cuando César Genaro “N” agredió con un arma cortante a su pareja, en su domicilio localizado en el municipio de Tlaltizapán, por lo que la mujer fue trasladada a un hospital en Zacatepec.

Asimismo, mientras policías arribaban al domicilio para detener a César Genaro “N”, el hombre se causó lesiones en el cuello para desviar la investigación, por lo que fue trasladado a un hospital en Jojutla, donde quedó internado.

Sin embargo, derivado de las pesquisas realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y al trabajo de Servicios Periciales, se confirmó su participación en el delito, por lo que el MP especializado solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en su contra, ejecutada cuando fue dado de alta del hospital.

Así, César Genaro “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, iniciándose el proceso en su contra en el que fue hallado penalmente responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, siendo sentenciado a 26 años y ocho meses de prisión, el pago de una multa y la reparación del daño causado.

JCS