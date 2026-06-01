Detienen en Nuevo León a banda de asaltantes de bancos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Nuevo León, lograron la captura de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a asaltar a clientes bancarios (modalidad conocida como "conejeros").

El arresto se derivó de la oportuna denuncia de un ciudadano que detectó que era perseguido tras salir de una sucursal, de acuerdo a ABC Noticias.

Los hechos ocurrieron este lunes 1 de junio de 2026 cuando la víctima, luego de realizar diversas transacciones en un banco, notó que los tripulantes de un automóvil KIA con placas WYV-091E del estado de Tamaulipas lo seguían de cerca.

Para confirmar sus sospechas, el automovilista dio varias vueltas al azar y, al percatarse de que el vehículo no lo dejaba, se comunicó de inmediato al Centro de Inteligencia para la Vigilancia de Santiago (CIV).

Desde el CIV, operadores orientaron a la víctima para que manejara directamente hacia las instalaciones de la corporación policiaca.

Sin embargo, antes de arribar a la sede de seguridad, patrulleros del municipio interceptaron el auto sospechoso.

Los detenidos fueron identificados como Mario “N”, de 36 años y Julio “N”, de 38 años, ambos originario de la Ciudad de México, así como a Rodrigo “N”, de 59 años, de nacionalidad colombiana.

Al realizar la inspección del vehículo y de los sospechosos, las autoridades localizaron diversos envoltorios plásticos que contenían hierba verde y seca con las características de la mariguana, así como otras dosis de una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los tres detenidos forman parte de una banda delictiva integrada por ciudadanos de la Ciudad de México y Colombia, la cual opera en la región y se dedica principalmente al robo con violencia y la extorsión.

Los presuntos delincuentes y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León bajo el cargo de delitos contra la salud, además de lo que resulte de las investigaciones por el seguimiento al cuentahabiente.