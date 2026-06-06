Aseguran aeronave cocaína, armas y vehículos en Baja California

Personal del Ejército Mexicano (Defensa), Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como policías estatales y municipales de Baja California, aseguraron una aeronave tipo Cessna 206, 24 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína, armamento, vehículos y un inmueble.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de una operación coordinada entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Ejército y Guardia Nacional aseguraron una aeronave tipo Cessna con cocaína, armas y vehículos en Baja California, en un operativo con apoyo de Estados Unidos. Especial

Durante el despliegue participaron elementos del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), dos aeronaves T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, en apoyo a las unidades terrestres del Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales.

Además de la aeronave, las fuerzas de seguridad aseguraron 24 cargadores, 377 cartuchos, tres vehículos y un inmueble. Las autoridades señalaron que la operación también contó con información proporcionada por agencias de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, Baja California, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y los dictámenes periciales.

El aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente cinco millones de pesos para grupos delictivos.