Abaten a “El Cabezón”, líder de “Los Rusos”, en Baja California

Oficiales de la Secretaría de Marina Armada de México abatieron en un enfrentamiento armado, en San Luis Río Colorado, en los límites de Sonora con Baja California, a Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, líder de “Los Rusos”, de la Mayiza del Cartel de Sinaloa y uno de los principales generadores de violencia en la región fronteriza de Mexicali.

El enfrentamiento ocurrió a escasos kilómetros de la frontera entre Sonora y Arizona, donde “Los Rusos” representan el brazo armado de la facción de los hijos del Mayo Zambada, pero también operan el tráfico de especies como el buche de Totoaba, droga, armas e indocumentados, según la versión de lo ocurrido el topón entre sicarios y la marina ocurrió cuando ‘El Cabezón’ intentaba huir de San Luis Río Colorado hacia el valle de Mexicali.

Dos sospechosos viajaban en una camioneta Jeep Mojave, modelo reciente, color blanco, que tripulada por el Cabezón y otro individuo cuando por motivos no claros, inició una persecución que culminó con un enfrentamiento a balazos.

“El Cabezón” fue herido de gravedad a causa de la agresión castrense y murió en el lugar, mientras que su acompañante, aún no identificado, recibió atención médica.

Marco Antonio Valenzuela es uno de los principales generadores de violencia en Mexicali dentro de la estructura criminal de “Los Rusos”, el cual logró escapar en varias ocasiones de agentes estatales que intentaron capturarlo.

Aseguran aeronave cocaína, armas, vehículos…

Por Raúl Flores

En días pasados, personal del Ejército Mexicano (Defensa), Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como policías estatales y municipales de Baja California, aseguraron una aeronave tipo Cessna 206, 24 kilogramos de polvo blanco con características similares a la cocaína, armamento, vehículos y un inmueble.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y de una operación coordinada entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Durante el despliegue participaron elementos del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), dos aeronaves T-6C+ y un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, en apoyo a las unidades terrestres del Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales.

Además de la aeronave, las fuerzas de seguridad aseguraron 24 cargadores, 377 cartuchos, tres vehículos y un inmueble. Las autoridades señalaron que la operación también contó con información proporcionada por agencias de Estados Unidos, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Mexicali, Baja California, donde se realizarán las investigaciones correspondientes y los dictámenes periciales.

El aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente cinco millones de pesos para grupos delictivos.