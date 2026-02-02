Detienen a Luis “N” por el homicidio de sus padres en Ometepec, Guerrero

a Fiscalía General del Estado de Guerrero cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis “N”, presunto responsable del homicidio de sus padres en el municipio de Ometepec.

El imputado es señalado por el delito de homicidio en razón de parentesco en agravio de quienes fueron identificados como Rafael “N” y Raquel “N”. La detención se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía local, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente, los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero de 2026. El reporte oficial indica que el incidente tuvo lugar al interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

Las indagatorias ministeriales establecen que Luis “N” presuntamente utilizó un arma punzocortante para privar de la vida a las víctimas. Tras el hallazgo de los cuerpos, las autoridades estatales iniciaron el procesamiento de la escena para recolectar los indicios necesarios que permitieron solicitar la orden de captura ante un juez.

De acuerdo con medios locales, el hombre habría agredido a sus padres con un machete, presuntamente bajo los efectos de una droga.

El matrimonio era propietario de una popular ferretería de la localidad amuzga y habrían sido agredidos luego de que el hombre les exigiera las escrituras de la casa, según lo relatado por medios locales.

Penas por homicidio en razón de parentesco en Guerrero

De acuerdo con el Código Penal vigente en el Estado de Guerrero, el delito de homicidio en razón de parentesco es uno de los ilícitos con las sanciones más severas en el ordenamiento local. De ser hallado culpable, Luis “N” podría enfrentar una pena que oscila entre los 20 y 40 años de prisión, además de la pérdida de cualquier derecho sucesorio respecto a las víctimas.

La legislación estatal estipula que este delito se configura cuando se priva de la vida a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, como es el caso de los padres del imputado. Además de la privación de la libertad, el juez podría imponer:

Multas económicas por concepto de reparación del daño.

Pago de gastos funerarios a favor de los deudos directos.

Tratamiento psicológico especializado en caso de que se determine que el agresor requiere intervención clínica tras el dictamen de la sentencia.

Es importante señalar que, debido al uso de un arma blanca y la naturaleza del vínculo con Rafael “N” y Raquel “N”, la Fiscalía podría argumentar agravantes que sitúen la sentencia en el rango máximo permitido por la ley guerrerense.

RLO