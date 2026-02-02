En Veracruz, saquean residencias en barrio vecino al de la gobernadora Nahle

A un costado del Residencial El Dorado, donde la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha declarado que renta una vivienda desde su campaña electoral, se registró una serie de robos que encendieron las alarmas entre vecinos de la zona.

Las viviendas afectadas se ubican en el fraccionamiento Lomas del Dorado, un sector contiguo al de la mandataria y catalogado como uno de los de mayor plusvalía en el municipio de Boca del Río.

Los propietarios descubrieron los saqueos al regresar a sus casas el fin de semana, encontrando puertas forzadas, objetos de valor faltantes y, en algunos casos, daños en cerraduras y accesos.

Los robos habrían ocurrido durante varios días sin ser detectados, pese a que el fraccionamiento opera con caseta, controles de entrada y vigilancia privada.

La cercanía con la residencia rentada por Nahle generó especial atención, pues en teoría la presencia de seguridad reforzada en la zona debería inhibir delitos de este tipo. Sin embargo, vecinos señalaron que la empresa de vigilancia no advirtió los movimientos sospechosos y que incluso hubo dificultades para entregar grabaciones de cámaras a las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición no se ha reportado el número preciso de viviendas afectadas ni detenciones.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones, mientras residentes exigen esclarecer cómo ocurrieron los robos en un perímetro donde se supondría una mayor coordinación entre seguridad privada y corporaciones estatales.

RLO