‘Norte’ aviva incendios en puerto de Salina Cruz, Oaxaca

Incendios de pastizales y terrenos privados movilizaron este lunes a elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Secretaría de Marina (Semar) en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, quienes se vieron en riesgo por las rachas de viento del evento “Norte” de casi 100 kilómetros por hora en la región del Istmo de Tehuantepec.

Los siniestros ocurrieron en forma simultánea sobre la carretera Transístmica, en una bodega de fertilizantes, y otro en un predio privado, ambos en inmediaciones de zonas comerciales y una estación de gasolina.

Los fuertes vientos provocados por el “Norte” alimentaron el fuego que amenazaba con extenderse.

De igual manera, se reportó la quema de pastizales provocado por desconocidos.

El incendio fue controlado por el trabajo coordinado entre autoridades civiles y militares.

En ninguno de los casos se reportaron personas lesionados.

Protección Civil exhortó a la población a evitar hacer fogatas o arrojar colillas de cigarro a terrenos o carretera, ya que los fuertes vientos que se registran en la región del Istmo pueden propiciar incendios con rapidez, poniendo en riesgo a la comunidad.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para mañana se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Chiapas.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas.

Durante la tarde, ambiente templado en la región y cálido a caluroso en zonas costeras.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

JCS