Grupo de mujeres agreden a dos policías en Central de Abastos

Dos mujeres policías fueron agredidas en las inmediaciones de la Central de Abastos de Tulancingo, Hidalgo, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de seguridad y momentos de tensión entre comerciantes y usuarios del lugar.

De acuerdo con información oficial, las agentes se encontraban desempeñando labores de vigilancia cuando se produjo un altercado con un grupo de mujeres, el cual derivó en agresiones físicas. Durante el incidente se registraron empujones y golpes, resultando las oficiales con lesiones leves.

Personal de emergencia acudió al sitio para valorar a las policías lesionadas, quienes recibieron atención médica en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital. La situación fue controlada minutos después con el arribo de más elementos policiales, permitiendo restablecer el orden en la zona.

Testigos señalaron que el hecho provocó alarma entre locatarios y clientes, debido a que ocurrió en un horario de alta afluencia en uno de los principales centros de distribución comercial del municipio.

Las autoridades informaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para identificar a las presuntas responsables y determinar las sanciones que pudieran derivarse de estos hechos. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La mañana de este día se registró una pelea en la central de abastos de Tulancingo, los hechos se fueron entre policías y comerciantes, no se saben más causas, pero sigue la violencia en Hidalgo. 🚫🚓🆘🥴😖😢😨😱🤯😡🚓👮‍♂️ pic.twitter.com/sC4pw8u8Rj — Airosa Pachuca (@thepost463) February 2, 2026

Operativo contra huachicol desata agresión contra policías

Un operativo de seguridad orientado a frenar el robo de combustible derivó en enfrentamientos entre pobladores y fuerzas de seguridad en la comunidad de Ulapa de Melchor Ocampo, perteneciente al municipio de Tetepango.

Esto ocurrió durante recorridos de vigilancia conjuntos, autoridades federales, estatales y municipales detectaron varios vehículos que presuntamente eran utilizados para el traslado ilegal de hidrocarburos, al portar bidones. Ante el hallazgo, se solicitó el apoyo de más efectivos de la Guardia Nacional para ampliar la intervención.

Posteriormente, en un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Cristóbal Colón y Pedro Moreno, se localizaron más unidades con características similares, lo que incrementó la presencia de corporaciones de seguridad en la zona.

La movilización provocó el descontento de un grupo de habitantes, quienes comenzaron a lanzar piedras y diversos objetos contra elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Como saldo, dos agentes resultaron con lesiones leves, además de registrarse daños materiales en patrullas oficiales y en vehículos relacionados con Petróleos Mexicanos.

Ante el riesgo de que la situación se agravara, las autoridades optaron por retirarse del lugar para evitar mayores confrontaciones.

Horas más tarde, un joven de 21 años fue encontrado con diversas heridas y trasladado a un hospital para recibir atención médica; hasta ahora no se ha confirmado si sus lesiones están relacionadas con los disturbios.

Asimismo, durante la madrugada de este lunes, autoridades atendieron el reporte del incendio de una camioneta en la colonia Nueva Santa María, en el municipio de Tula, la cual presuntamente transportaba combustible obtenido de manera ilegal de ductos de Pemex.

Estos acontecimientos ocurren en un contexto de tensión en la región, luego de que el pasado viernes cuatro elementos de la Guardia Nacional fueran privados de la libertad en el municipio de Huichapan. Uno de ellos fue localizado sin vida en el estado de Querétaro, mientras que los otros tres fueron rescatados con signos de violencia en una zona montañosa. Las indagatorias continúan bajo la responsabilidad de las fiscalías correspondientes.

jcp