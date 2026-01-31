Comunitarios arman rescate de poblados; Los Ardillos los mantienen bajo su yugo

ACAPULCO.— Un grupo de cerca de 500 policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se organizaron ayer para rescatar unas 10 comunidades que, aseguran, en este momento se encuentran en poder del grupo delictivo de Los Ardillos.

Este grupo conformado por varios pueblos salió desde el municipio de Ayutla en camionetas con rumbo a las comunidades de La estrella, La Perseverancia, Michiapa, El Tabacal y el Terrero, las cuales, según los integrantes de la UPOEG, están sometidas desde hace seis años por dicho grupo criminal.

Los representantes de la UPOEG afirman que se ven obligados a realizar este tipo de acciones ante la falta de acción de parte de los grupos de seguridad de los tres niveles de gobierno. La semana pasada, en conferencia de prensa, el representante de la UPOEG, Lino Ponce Rosas, y el representante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, Jesus Plácido Galindo, anunciaron estas acciones contra los grupos delictivos.

Durante el inicio del recorrido se registró un tiroteo cerca de la comunidad La Estrella, municipio de Tecoanapa, aunque no se reportaron víctimas.

El segundo punto es la comunidad del terrero, donde unas 50 familias fueron desplazadas por hechos violentos y parte del plan es que regresen a sus comunidades y darles protección.

Por su parte, el ayuntamiento de Tecoanapa emitió un comunicado pidiendo a la población mantener la calma y ofreció garantías de seguridad en coordinación con las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Mientras que en Tierra Colorada, el ayuntamiento informó a la población que se suspendió el transporte público dentro de la cabecera municipal y también el transporte foráneo a las comunidades para evitar algún incidente. Se exhortó a la población a estar atenta a la información oficial que se vaya proporcionando.

Mientras tanto, el gobierno estatal, ante la movilización realizada por integrantes de la autodenominada policía comunitaria de la UPOEG, provenientes del municipio de Ayutla y con desplazamiento hacia los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero, autoridades del gobierno federal y estatal implementaron un recorrido preventivo y de diálogo, con el objetivo de preservar la paz y la estabilidad en la región de la Costa Chica.