Clima en México este 3 de febrero de 2026: Llega el frente frío 33 y afectará estos estados 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 3 de febrero de 2026, el cual prevé la llegada del frente frío 33.

Un nuevo frente frío (número 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 3 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y ambiente frío

En el Valle de México se prevé hoy 3 de febrero de 2026 cielo despejado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas.

Y en la tarde, ambiente templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Recomendaciones en época de frío

Abrígate bien.

Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).

Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.

Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).

Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.

Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).

Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.

Evita el consumo excesivo de alcohol.

Cuida tus vías respiratorias.

Lava frecuentemente las manos.

Evita tocarte la cara.

Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.

Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.

