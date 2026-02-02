Clima en México este 3 de febrero de 2026: Llega el frente frío 33 y afectará estos estados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este 3 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este martes 3 de febrero de 2026, el cual prevé la llegada del frente frío 33.
Un nuevo frente frío (número 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.
Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.
Por otra parte, canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.
De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan bajas temperaturas para este 3 de febrero de 2026 en los siguientes estados:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en la CDMX y Edomex: se esperan lluvias y ambiente frío
En el Valle de México se prevé hoy 3 de febrero de 2026 cielo despejado a medio nublado durante el día.
Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas.
Y en la tarde, ambiente templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México (CDMX) e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México.
La temperatura mínima en la CDMX será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C.
Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Recomendaciones en época de frío
- Abrígate bien.
- Usa varias capas de ropa (camiseta térmica, suéter, chamarra).
- Cubre cabeza, cuello, manos y pies, porque por ahí se pierde mucho calor.
- Evita cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, salir sin abrigo tras bañarte).
- Vacúnate contra la influenza, covid-19 y neumococo.
- Come frutas y verduras ricas en vitamina C y D (naranja, guayaba, mandarina, brócoli).
- Toma líquidos calientes (sopas, tés) para mantenerte hidratado.
- Evita el consumo excesivo de alcohol.
- Cuida tus vías respiratorias.
- Lava frecuentemente las manos.
- Evita tocarte la cara.
- Ventila bien los espacios, pero sin exponerte a corrientes frías.
- Si estás enfermo, usa cubrebocas y evita contagiar a otros.
